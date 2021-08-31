名家論壇》黎榮章／戰鬥藍能提升國民黨的網路戰力？

中廣董事長趙少康宣布參選2024年總統，為統合藍軍力量，趙少康宣布成立「戰鬥藍」，他否認戰鬥藍是當年的新國民黨連線，或者黨內次團，強調網路是當今主戰場，要透過網路來影響、領導選舉，讓每個黨員發揮戰鬥精神。也就是希望從網路著手，發揮藍軍網路戰力與民進黨相抗衡。





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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，綜觀藍營政治人物臉書粉專近半年平均互動數走勢，3月時國內熱烈討論4大公投案，藍營政治人物粉專互動是近半年最佳；5月本土疫情爆發、6月國內情況持續嚴峻，民進黨聲勢大受挫，藍營政治人物的臉書貼文互動數卻未有顯著提升，隨著時序進入7月，藍營臉書戰力更持續下探，實是一大警訊。趙少康在7月底提出戰鬥藍構想，確實點出藍軍網路實力不足的問題。





▲藍營政治人物臉書粉專：貼文互動數走勢（圖／QuickseeK提供）

趙少康登高一呼提出戰鬥藍的構想能獲得響應，並不完全是因為論資排輩發揮作用，亦非其資深媒體人的身份，而是他近半年的網路社群經營有成。觀察趙少康個人的網路聲量，從今年2月他宣布重返國民黨以來，短短半年多，粉絲數成長近7萬；而他臉書8月的互動數，與今年2月相比，也增加了4倍。





趙少康一直是文宣高手、造勢奇才，帶動話題能力一流；離開政治圈多年的趙少康再復出，不只大受媒體關注，他也掌握了新時代的內容平台，短時間內就在網路上匯聚人氣、獲得強大空戰實力，成為藍軍意見領袖。無怪乎當他一喊出戰鬥藍口號，會引發藍營政治人物附和。





▲趙少康：臉書貼文互動數、粉絲數走勢（圖／QuickseeK提供）

從戰鬥藍的相關網路討論來看，關聯最高的首推國民黨大老馬英九、朱立倫、郝龍斌等人，顯示外界關注他們對戰鬥藍的看法，同時也顯示戰鬥藍不只是一個提升網路聲量的作戰計畫，背後牽動國民黨主席選舉角力，更讓外界深感興趣。關聯次高的是尋求連任的江啟臣，曾讓青年部舉辦「網紅青年營」，這使得參與「網紅青年營的」講師羅智強、鄭照新等人也成為與戰鬥藍討論相關的焦點話題。





和戰鬥藍關聯度第三高的是首批與趙少康會面，一起討論戰鬥藍未來運作方向的11位北部中壯世代議員，也成為關注焦點。目前看來，響應戰鬥藍的不只黨中央大老，還有文傳會、青年部等黨組織，乃至於具有一定網路聲量的年輕基層民代，未來這些年輕民代能放大哪些論述能量、發揮何種制衡監督力量，令人期待。





▲戰鬥蘭、藍營政治人物關聯性分析（圖／QuickseeK提供）

趙少康拋出「戰鬥藍」概念，並喊出「2022戰鬥藍要推薦議員人選」、「戰鬥藍議員要全部當選」，這些動作被黨內解讀是要「組次團」、「另立黨中央」、「復刻當年新國民黨連線」。不過，若撇除這些藍營內部的角力猜忌，藍營的網路實力遠不及綠營是事實，國民黨若不思振作、提升戰力，想要重返執政恐怕希望渺茫，因此也不難想像為何藍營不少政治人物紛紛響應戰鬥藍，無非就是希望爭取更多能與民進黨拚搏的空間。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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