網路代購越南月餅　竟驗出非洲豬瘟病毒

高雄市前鎮區有越南籍配偶疑似在網路代購、販賣越南月餅情形，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊組成專案小組日前偵蒐後報請高雄地檢署指揮偵辦，檢警分別在高雄、臺南及臺中等地，共查扣16顆越南月餅，移民署將這些越南月餅全數送至高雄市動保處檢驗，竟驗出非洲豬瘟病毒，檢方及移民署將持續擴大追查偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-31 16:49:11
高雄市專勤隊指出，這名販賣越南月餅的何姓女子2年前從越南嫁來臺灣，在網路社群軟體從事越南月餅代購生意，經專勤隊蒐報，並於8月25日至何姓女子住處執行搜索，現場發現有保麗龍空箱，卻不見越南月餅，追查發現原來何女早已透過拍攝直播影片等行銷手法販售出去，現場只留下6顆要自己食用的月餅。
專勤隊人員持續追查下游買家，其中一名臺中市大里區黎姓越南配偶向移民署人員表示，在網路上看到何女販賣越南家鄉味的月餅，打算買來越南傳統節日時祭拜使用，因銷路太好還只搶購到2顆，每顆要價新臺幣160元，並不便宜。
高雄市專勤隊隊長趙志成表示，此次查獲月餅驗出非洲豬瘟病毒，共查扣16顆越南月餅計3.7公斤、多本帳冊、託運單及犯案手機等證物，將持續追查不法來源肉品的上下游。
專勤隊也呼籲民眾配合，不要攜帶動植物產品返國、不要購買來路不明或標示不清的商品，如違反規定輸入疫區肉品到臺灣，最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金，得不償失；趙志成亦提醒新住民朋友，中秋節將至，千萬不可因思念家鄉而購買違法輸入肉品，移民署將持續派員至轄區雜貨商行、越南料理餐廳及傳統市場等處所宣導稽查，守護優質臺灣豬產業。