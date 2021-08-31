塔利班求支持　中國避答是否承認阿富汗新政府

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中國外交部下午舉行例行記者會，阿富汗問題成為媒體焦點。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體相關提問時，作上述表示。他並針對美軍30日宣布完成自阿富汗撤軍行動說，「阿富汗的歷史翻開了新的一頁」。
塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）30日接受南華早報旗下刊物「本週亞洲」（This Week in Asia）訪問時說，中國─「我們偉大的鄰國」，可在阿富汗的重建及阿富汗人的經濟發展和繁榮中，發揮「建設性和積極作用。（塔利班）期待中國發揮其作用」。
有媒體問到，美軍撤出後，中國是否承認塔利班執政的阿富汗新政府。汪文斌回答，中方在阿富汗問題上的立場是一貫和明確的，希望阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，與各國友好相處，順應本國人民的願望和國際社會的普遍期待。
至於中方為何對美國、英國、法國共同提出，要求塔利班允許阿富汗及外國公民安全有序離境的提案投下棄權票，汪文斌說，中方一貫不贊成提案國在各方仍有分歧下強行推案。且安理會採取的任何行動，應有助於阿富汗局勢平穩過渡，而不是重現戰亂。
他又說，美國和一些西方國家應向阿富汗提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿國人民儘快渡過難關，早日走上和平重建道路。同時各國應根據國際法和安理會決議履行義務，堅決合作打擊東土耳其斯坦伊斯蘭運動、伊斯蘭國、基地組織等國際恐怖勢力。（編輯：繆宗翰）1100831