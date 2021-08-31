COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

塔利班求支持　中國避答是否承認阿富汗新政府

▲儘管塔利班向中國喊話尋求外交及經濟支持，中國外交部發言人汪文斌今天針對中方是否承認阿富汗塔利班政府，仍然迴避作答。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管塔利班向中國喊話尋求外交及經濟支持，中國外交部發言人汪文斌今天針對中方是否承認阿富汗塔利班政府，仍然迴避作答。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-31 18:45:21

（中央社記者邱國強北京31日電）儘管塔利班向中國喊話尋求外交及經濟支持，中國外交部發言人汪文斌今天針對中方是否承認阿富汗塔利班政府，仍然迴避作答，僅指中方希望新政府有廣泛代表性，與各國友好相處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，聯合國安全理事會通過決議，要求塔利班履行承諾，允許阿富汗及外國公民安全有序離境，但中國卻投下棄權票，引發質疑。汪文斌則聲稱，中方對通過決議的必要性、緊迫性和草案內容平衡性有「巨大疑問」，提出的修改意見未獲採納，因此投下棄權票。

中國外交部下午舉行例行記者會，阿富汗問題成為媒體焦點。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體相關提問時，作上述表示。他並針對美軍30日宣布完成自阿富汗撤軍行動說，「阿富汗的歷史翻開了新的一頁」。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）30日接受南華早報旗下刊物「本週亞洲」（This Week in Asia）訪問時說，中國─「我們偉大的鄰國」，可在阿富汗的重建及阿富汗人的經濟發展和繁榮中，發揮「建設性和積極作用。（塔利班）期待中國發揮其作用」。

有媒體問到，美軍撤出後，中國是否承認塔利班執政的阿富汗新政府。汪文斌回答，中方在阿富汗問題上的立場是一貫和明確的，希望阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，堅決打擊各類恐怖勢力，與各國友好相處，順應本國人民的願望和國際社會的普遍期待。

至於中方為何對美國、英國、法國共同提出，要求塔利班允許阿富汗及外國公民安全有序離境的提案投下棄權票，汪文斌說，中方一貫不贊成提案國在各方仍有分歧下強行推案。且安理會採取的任何行動，應有助於阿富汗局勢平穩過渡，而不是重現戰亂。

他又說，美國和一些西方國家應向阿富汗提供急需的經濟、民生、人道援助，幫助阿國人民儘快渡過難關，早日走上和平重建道路。同時各國應根據國際法和安理會決議履行義務，堅決合作打擊東土耳其斯坦伊斯蘭運動、伊斯蘭國、基地組織等國際恐怖勢力。（編輯：繆宗翰）1100831

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀