美軍撤離阿富汗　塔利班在喀布爾機場勝利遊街

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被塔利班稱為「313巴德里」（Badri 313）的特殊部隊拿著美軍步槍，舉著塔利班的白色軍旗，在旁擺姿勢拍照。
喀布爾機場航廈曾經是阿富汗最安全的地方之一，現在已被廢棄，幾乎所有入口處都可看到彈殼散落一地。
自從塔利班在8月15日奪取喀布爾後，機場周邊擠滿想要搭上撤離班機的群眾，還有更多人被塔利班搭設的崗哨隔絕在外。
而在今天，幾乎所有通往機場的崗哨都被撤除。氣氛全然改變。塔利班守衛興高采烈，和司機與過路人一一握手。
數十架飛機與軍事直升機空置在一旁，美軍在臨走前最後一刻將它們全數砸毀。
一名美軍上將曾說，美軍在最後離開前把大批飛機與裝甲車輛，連同高科技的火箭彈防禦系統全數破壞。
飛機座艙玻璃被砸碎，輪胎也被射穿。
美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，在結束2週撤離行動之前，有73架飛機遭到「非軍事化」，無法再使用。
美國五角大廈從14日起派遣近6000名部隊占領並營運喀布爾機場，麥肯錫說，美軍留下約70輛防地雷反伏擊車（MRAP）與27輛悍馬車（Humvee），在離開前都已經令它們無法使用。防地雷反伏擊車每輛要價高達100萬美元（約新台幣2774萬元）。
美國也留下用來保護機場免遭火箭攻擊的反火箭彈、炮彈及迫擊炮彈系統（C-RAM）。這套系統曾協助阿富汗抵擋伊斯蘭國（IS）發動的5枚火箭攻擊。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1100831