黑心哄抬防疫商品　調查局查辦49案

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調查局為遏止防疫商品犯罪新趨勢，除查緝非法口罩外，調查局即滾動式調整偵辦範圍，查獲哄抬防疫酒精4,265公升；查獲黑心血氧機一萬餘台、自中國大陸及越南進口仿冒隔離衣18萬件、劣質防護衣6萬7千件、仿冒COVID-19快篩試劑15萬劑，及時阻絕黑心防疫商品流入市面，保障全體國人生命健康安全。
調查局表示，哄抬防疫酒精價格者，涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的「對於經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售」規定，可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。
另外，調查局也與衛生福利部合作，依衛福部提供蝦皮等網路平台販售藥用酒精哄抬價格之線索，全面進行查緝。另為強化專案作為，亦針對濃度、成分不足之乙醇、異丙醇等一般清潔用酒精，同步嚴加查緝。
此外，東歐國家羅馬尼亞於去年發現我國醫療器材進口商遭該國之犯罪集團詐騙後，即與調查局和法務部國際及兩岸法律司、臺灣臺中地方檢察署聯手進行跨國合作，由調查局迅速製作被害人筆錄，幫助羅馬尼亞檢警成功凍結我國廠商被騙匯款，而羅馬尼亞警方亦於本月中旬進行逮捕行動，順利偵破該案，同時協助我國廠商追回遭詐騙款項4萬餘美元。