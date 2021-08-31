影／歹徒大街揮刀　警方使用「月牙棒」制服

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大溪警分局表示，曾嫌（男、48歲）之前才於本月16日因持有獵槍對民眾騷擾，警方到場處理時向警方吐口水並以不雅文字辱罵員警遭警方逮捕，於26日10時許警方再度接獲民眾報案稱曾嫌騎乘未懸掛車牌機車，員警前往中正路旁查獲曾嫌時，他起初佯稱配合卻中途從機車置物箱取出開山刀揮舞，作勢攻擊員警及路人，警方考量當時街道上往來人車眾多，避免傷及其他人，判斷不宜使用槍械為適，現場安撫嫌犯情緒，警方等待嫌犯遠離人群後，才看準時機上前以「月牙棒」制服嫌犯，詢後依妨礙公務、恐嚇公眾等罪移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，曾嫌平時飲酒作樂，不務正業，長期騷擾當地超商員工及顧客，或於復興區街上向店家路人乞討騷擾居民，多次因案遭警方逮捕，但曾嫌體型壯碩，每次逮捕都非常費力。這次在逮捕過程中因曾嫌極力反抗，加上持有刀械，恐有傷人之虞，為保護民眾及執勤員警安全，不得已才使用「月牙棒」持續控制犯嫌行動，避免傷及無辜。
據警方表示，這支「月牙棒」是民眾陳天送研發，自己買材料切割的，他並透露靈感就是來自沙悟淨，像月亮那個彎頭，就拿去白鐵工廠幫忙凹彎頭，回來後他再自己焊接加工。研發完成之後，陳天送將月牙棒贈送各大分局提供警察制服持刀歹徒。直徑60公分圓弧形，剛好可以卡住身軀，而棍長175公分，能讓員警和嫌犯的距離拉得遠遠的，去年9月桃園市中壢警分局文化派出所就曾以「月牙棒」制伏持刀逛大街男子，當時警政署長陳家欽還前往文化所勉勵員警辛勞。
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