動用二備金惹議 新北議員質疑記者室整修費高達350萬
新北市議會今（31）日審查109年度總預算第二預備金的動支事由，但有議員認為必須先送第二審查委員會的小組討論，而吵成一團；此外，新聞局原編30萬元辦公空間的修繕經費，最後卻動支350萬元修整記者室，引起民進黨團議員的質疑。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-31 17:42:42
民進黨新北市議員陳文治今日在議會的聯席委員會，審查第二預備金的動支事由與經費時指出，新聞局原編列30萬元修繕辦公室，最後卻動用第二預備金超過10倍、達350萬元，「有急迫性嗎?錢是這樣花嗎？」市議員陳世榮指出，預算使用膨脹10倍，主計處的理由是增加業務量，根本不合理，應該是因事實的需要，經費不足才使用。
陳文治、陳世榮、鍾宏仁等議員強調，不反對空間的改造，但預算編列應該符合行政的計畫，動支也應該於法有據；陳文治認為，若是事實的需要不足，應該提新計畫，而不是動用第二預備金，但預算編列跟執行是在前任新聞局長蔣志薇的任內，蔣志薇已在8月11日調任觀光旅遊局長，觀光旅遊局長張愛晶則接任新聞局長，這問題該由誰回答。
新北市政府新聞局長張愛晶解釋，六樓的記者室已使用近18年，傳統的隔間辦公桌，無法滿足網路世代的使用，因此需要比較完整的改善，但原本每年僅編列30萬元的修繕經費，無法支應各項改善的設備工程，且逐年編列整修的效果不佳，所以才會增加經費一次完工。