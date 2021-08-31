陳珮騏遇朋友炫耀走私寵物　痛批虐貓仔「不用講人權」

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走私貓安樂死新聞出來，趙駿亞第一時間打給陳珮騏求助，「我只能說幫不了，我看了很痛很心疼，但是走私就是這樣處置方式，必須兼顧境內更多動物的健康，能夠責備的也只有走私的人，跟喜歡買名貴幼犬貓的買主，很遺憾但是只能接受。」陳珮騏坦言遇過身邊的朋友，跟她炫耀走私龍貓鼠，這樣的事情層出不窮，她嘆：「必須要加緊提倡，不要有稀有品種的迷思。」
近來虐貓新聞再現，有立委朋友請陳珮騏上直播談談，她不便跟電視台請假而婉拒，但陳珮騏請求立委好好修動保法：「歐美的動保法對傷害動物，甚至只是不當飼養的人，刑責都很重，台灣好像沒有任何一個傷害動物的人被抓進去關，小動物被認為是個人物品，大部分罰款很輕，拜託立委不要只是上節目罵這個罵那個，法令你們定的，立委當那麼多年，為什麼沒想到早點修法，預防這樣的事情發生？不然今天不會有154隻貓被賜死。」
陳珮騏最近救了1隻20歲的吉娃娃「Gina」，本來16歲狗女兒Mina過世的時候，她打定主意不再養狗，「生離死別太多次，心臟受不了，但是Mina離開1個禮拜後，我發現是我需要毛小孩給我很多愛，光1隻不夠，剛好遇到又老又病、不會有人要的Gina，我就把它帶回家。」日前她過44歲生日，餐飲業乾爹「老頑童」擔心她一個人，煮了一桌菜幫她慶生，她唯一1個名牌皮夾用了10年縫線脫落，本想犒賞自己新皮夾，沒想到先遇到Gina，便把領養狗狗當作生日禮物，皮夾花500元車好縫線就算了。