COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

陳珮騏遇朋友炫耀走私寵物　痛批虐貓仔「不用講人權」

▲陳珮騏領養狗女兒當生日禮物。（圖／三立）
▲陳珮騏領養狗女兒當生日禮物。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2021-08-31 17:45:30｜2021-08-31 17:46:43

陳珮騏領養第六隻狗、20歲吉娃娃「Gina」，當作自己44歲生日大禮，愛護動物的她今（31日）宣傳《天之驕女》，接受媒體採訪，談到154隻走私貓安樂死、蘆洲男熱水燙貓逼前女友復合等社會事件，陳珮騏沉重表示這種事多的很，她就遇過友人炫耀名貴寵物，只能希望動保法越來越完善，「亂世用重典，拜託立委們動保法好好修，會傷害手無縛雞之力的小動物，他一定也會傷害別人，因為他沒有人性，這樣的人不是人，不用幫他們講要爭取人權。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳珮騏曬狗女兒Gina。（圖／三立）
▲陳珮騏曬狗女兒Gina。（圖／三立）
走私貓安樂死新聞出來，趙駿亞第一時間打給陳珮騏求助，「我只能說幫不了，我看了很痛很心疼，但是走私就是這樣處置方式，必須兼顧境內更多動物的健康，能夠責備的也只有走私的人，跟喜歡買名貴幼犬貓的買主，很遺憾但是只能接受。」陳珮騏坦言遇過身邊的朋友，跟她炫耀走私龍貓鼠，這樣的事情層出不窮，她嘆：「必須要加緊提倡，不要有稀有品種的迷思。」

近來虐貓新聞再現，有立委朋友請陳珮騏上直播談談，她不便跟電視台請假而婉拒，但陳珮騏請求立委好好修動保法：「歐美的動保法對傷害動物，甚至只是不當飼養的人，刑責都很重，台灣好像沒有任何一個傷害動物的人被抓進去關，小動物被認為是個人物品，大部分罰款很輕，拜託立委不要只是上節目罵這個罵那個，法令你們定的，立委當那麼多年，為什麼沒想到早點修法，預防這樣的事情發生？不然今天不會有154隻貓被賜死。」

▲陳珮騏關注動物議題已久。（圖／三立）
▲陳珮騏關注動物議題已久。（圖／三立）
陳珮騏最近救了1隻20歲的吉娃娃「Gina」，本來16歲狗女兒Mina過世的時候，她打定主意不再養狗，「生離死別太多次，心臟受不了，但是Mina離開1個禮拜後，我發現是我需要毛小孩給我很多愛，光1隻不夠，剛好遇到又老又病、不會有人要的Gina，我就把它帶回家。」日前她過44歲生日，餐飲業乾爹「老頑童」擔心她一個人，煮了一桌菜幫她慶生，她唯一1個名牌皮夾用了10年縫線脫落，本想犒賞自己新皮夾，沒想到先遇到Gina，便把領養狗狗當作生日禮物，皮夾花500元車好縫線就算了。




關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀