中國監管風暴　分析：資本無序擴張使發展偏離軌道

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會議中還提到，中共18大以來針對「反壟斷」、「反不正當競爭」做出一系列決策部署；針對一些平台企業「野蠻生長、無序擴張」等問題加大監管力度；而防止「資本無序擴張」初見成效。
中共中央紀律委員會國家監委網站今天刊發一則由署名「薛鵬」訪問中國國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇的文章，談到監管風暴背後的資本擴張因素。
江宇在這篇討論資本如何驅動演藝圈「飯圈」（粉絲圈）文化的文章中提到，「資本無序擴張」也出現在平台壟斷、課外教育培訓負擔過重的現象中，指這些都是「資本逐利最大化」所導致。
他說：「資本讓這些領域的生產目的發生了異化」，資本過度擴張，會使經濟社會發展道路日漸偏離「以人民為中心」的軌道。
此前官方指對網路科技業的監管，是要防止壟斷和資本無序擴張；並在減輕學生課外培訓負擔的政策中，嚴禁補教業上市融資、資本化運作。
江宇又指，18大以來中共已針對房屋、醫療、文藝、金融等領域發言，就是要限制資本在這些領域過度擴張。
但中共也並非完全負面看待資本。江宇說，中共充分認識資本的「兩面性」，要引導資本服務於中國特色社會主義事業，同時依規依法畫出嚴格界線。
本次中央深改委會議也提到，要「堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬」。星島日報今天的社論認為，這顯示大力推動反壟斷並非要打擊發展，而是要促進發展。
江宇強調，面對資本「野蠻生長、無序擴張」，要堅持擴張必須有底線：不能干擾中國特色社會主義發展方向、操縱國計民生、損害國家利益，和腐蝕黨員領導幹部，更不能謀求不當政治利益。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1100831