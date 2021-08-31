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北市確診數+1　60多歲男性感染源不明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月31日本土3例、境外1例、死亡1例。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月31日本土3例、境外1例、死亡1例。（圖／指揮中心）

記者丁上程／台北報導

2021-08-31 18:08:12

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，原本為疫情重災區的台北市，近日來確診數也只剩個位數或+0。根據中央流行疫情指揮中心今（31）日表示，新增的3例本土確診中，其中2例為新北市案例，另一例則為台北市案例。台北市政府衛生局31日指出，北市個案分佈於中正區，為一名60多歲男性，目前正在釐清感染源。

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指揮中心表示，今日新增3例本土病例，都為居家隔離期間PCR檢驗呈陽性者。其中2例為男性、1例女性，三人的年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台北市衛生局31日下午召開記者會，台北市衛生局疾管科長張惠美表示，北市個案為一名60多歲男性，居住於中正區，目前正在進行疫調釐清感染源；目前北市確診個案數逐步減少，但仍要提醒民眾，社區裡面有潛在不明感染源，仍得落實防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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