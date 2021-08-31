彭博：研究顯示　莫德納抗體數為輝瑞兩倍

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球延燒，各國也如火如荼進行疫苗接種計畫，甚至還有國家已經展開第3劑加強針施打作業。最近有外媒指出，在一項免疫反應研究中發現，莫德納疫苗（Moderna）所產生的抗體量是輝瑞-BNT疫苗（Pfizer-BioNTech）的兩倍。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《彭博社》報導，在一項針對比利時主要醫院2500名醫療人員的研究中發現，接種兩劑莫德納之後，個人抗體水平為每毫升2881個單位，相較之下，接種兩劑輝瑞疫苗的個人抗體水平則為每毫升1108個單位。





根據《美國醫學會雜誌》30日出版引述的信件指出，兩種疫苗之所以會存在差異得的原因，可能是莫德納一中的活性成分含量較高，達到了100微克，而輝瑞疫苗的活性僅30微克。另外，莫德納的一二劑間隔時間較長為4週，輝瑞疫苗則是3週。





美國梅奧醫療機構（Mayo Clinic Health System）發佈的一篇研究報告指出，在1月至7月進行的審查當中發現，與輝瑞疫苗相比，莫德納疫苗能SARS-CoV-2的突破性感染風險降低兩倍。









