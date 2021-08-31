COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

醫生也能當歌手！登坂廣臣為自己試一次　AKIRA加入討論

▲登坂廣臣（左）覺得要為自己而活、勇敢追夢。（圖／LDH、MOMOTV）
▲登坂廣臣（左）覺得要為自己而活、勇敢追夢。（圖／LDH、MOMOTV）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2021-08-31 18:27:33

日本LDH旗下男團「三代目J Soul Brothers」成員今市隆二、登坂廣臣，今（31日）抽空接受台灣媒體視訊訪問，大師兄AKIRA突然驚喜加入，三人提到公司舉辦全球性徵選，期待未來能與各界人才合作，推出屬於公司形象的藝人。金曲新人?te壞特的「斜槓身分」近來受到討論，登坂廣臣回憶10年前參加徵選時，原本打算往髮型師邁進，但仍渴望當歌手出道，決定為自己努力一把，最終成功出道，他認為人生只有一次，不去試完全不知結果，鼓勵大家勇敢追夢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲三代目J
▲三代目J Soul Brothers今年出道10週年。（圖／LDH、MOMOTV）
三代目J Soul Brothers今年出道10週年，放浪兄弟則20年，AKIRA表示這段經歷對他們兩團來說意義非凡，也希望藉由大家的影響力，在世界各地尋找人才，所以才把徵選全球化，「我們下面很多團體都很活躍，最近才決定往世界挑戰，當時就考慮是要進軍亞洲還是全球，之後三代目誕生，就以他們為先驅去開創大家的未來，希望造成一波趨勢，想要繼續挑戰看看」。

登坂廣臣表示，一直很希望日本演藝事業全球化，所以公司才會舉辦世界徵選，「要把可能性擴展到最大！」今市隆二則說：「關於進軍世界這件事，一直是我們公司的夢想，大家可以看到亞洲團體BTS在世界上受到很多注目，這時間點很適合把日本文化擴展全世界，希望讓大家更了解日本藝人。」

▲最佳新人?te壞特。（圖／NOWnews影像中心）
▲金曲最佳新人?te壞特放棄當醫生，決定做全職音樂人。（圖／資料照）
聊到出道10年心境上的轉變，登坂廣臣坦言10年前的自己，從未想過10年後的他，可以站上大規模的舞台表演、巡迴各地，同時回憶當初參加LDH徵選前，他其實是位美髮師，記者透露近期有位台灣歌手?te壞特，原本是準外科醫師，在得到「金曲新人獎」後，決定當全職音樂人的故事，登坂廣臣就說：「我當時往美髮師這塊去走，但我仔細聽了自己內心的聲音，還是希望能成為藝人。我徵選被選上後，覺得能成為成功的藝人並不多，既然有機會，人生也只有一次，就試著去試看看，沒有試就不會成功，我不好意思給大家什麼建議，但我覺得如果有機會可以試試，去試試看比較好！」

今市隆二則透露，加入LDH前參加過不少公司的選拔，前後花費5年時間，「我當時參加這間公司（LDH）徵選，就當作是人生最後的機會，若再沒成功，我已做好其他的規劃，好險很幸運的通過徵選，這是我人生難得的經驗」。

AKIRA這次擔任徵選評審，負責男性參賽者的部分，問起他台灣人參選的特質？他表示：「我們辦徵選已經有10年經驗，一直都有所謂的LDH獨特風格，但我們沒有特定某種氣質的人，我們每一次選出的人都很不一樣，各種不同的人組在一起就有不同氣象，希望來參加徵選的人，都有獨特風格，我們也很期待跟各種不同的人相遇，不只台灣，希望亞洲各地的朋友都能來參加。」日本最強娛樂集團在台推出節目《放浪一族演唱會精選》，每週六晚間10點在MOMOTV首播，週日晚間10點重播。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀