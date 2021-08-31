醫生也能當歌手！登坂廣臣為自己試一次　AKIRA加入討論

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三代目J Soul Brothers今年出道10週年，放浪兄弟則20年，AKIRA表示這段經歷對他們兩團來說意義非凡，也希望藉由大家的影響力，在世界各地尋找人才，所以才把徵選全球化，「我們下面很多團體都很活躍，最近才決定往世界挑戰，當時就考慮是要進軍亞洲還是全球，之後三代目誕生，就以他們為先驅去開創大家的未來，希望造成一波趨勢，想要繼續挑戰看看」。
登坂廣臣表示，一直很希望日本演藝事業全球化，所以公司才會舉辦世界徵選，「要把可能性擴展到最大！」今市隆二則說：「關於進軍世界這件事，一直是我們公司的夢想，大家可以看到亞洲團體BTS在世界上受到很多注目，這時間點很適合把日本文化擴展全世界，希望讓大家更了解日本藝人。」
聊到出道10年心境上的轉變，登坂廣臣坦言10年前的自己，從未想過10年後的他，可以站上大規模的舞台表演、巡迴各地，同時回憶當初參加LDH徵選前，他其實是位美髮師，記者透露近期有位台灣歌手?te壞特，原本是準外科醫師，在得到「金曲新人獎」後，決定當全職音樂人的故事，登坂廣臣就說：「我當時往美髮師這塊去走，但我仔細聽了自己內心的聲音，還是希望能成為藝人。我徵選被選上後，覺得能成為成功的藝人並不多，既然有機會，人生也只有一次，就試著去試看看，沒有試就不會成功，我不好意思給大家什麼建議，但我覺得如果有機會可以試試，去試試看比較好！」
今市隆二則透露，加入LDH前參加過不少公司的選拔，前後花費5年時間，「我當時參加這間公司（LDH）徵選，就當作是人生最後的機會，若再沒成功，我已做好其他的規劃，好險很幸運的通過徵選，這是我人生難得的經驗」。
AKIRA這次擔任徵選評審，負責男性參賽者的部分，問起他台灣人參選的特質？他表示：「我們辦徵選已經有10年經驗，一直都有所謂的LDH獨特風格，但我們沒有特定某種氣質的人，我們每一次選出的人都很不一樣，各種不同的人組在一起就有不同氣象，希望來參加徵選的人，都有獨特風格，我們也很期待跟各種不同的人相遇，不只台灣，希望亞洲各地的朋友都能來參加。」日本最強娛樂集團在台推出節目《放浪一族演唱會精選》，每週六晚間10點在MOMOTV首播，週日晚間10點重播。