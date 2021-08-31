張立東秀撩妹神技！意外牽手啦啦隊甜心　笑喊：她比我急

啦啦隊甜心、「樂天女孩」隊長籃籃（籃靖玟）五官小巧精緻、笑容甜美，去年推出的《籃得遇見你》寫真書表現亮眼之外，綜藝感十足的她，也時常於螢光幕前露臉。

《綜藝新時代》突然牽起張立東的手，2人甜蜜又搞笑的互動笑翻眾人。

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籃籃在節目中和

浩角翔起、張立東造訪台中清水，帶大家認識紫玉米，在炙熱的豔陽下身穿黑色緊身衣，而被分到與籃籃同一隊的張立東，開始使出各式撩妹花招，先是「玉米田之戀」、「椅背直（一輩子）」等，逗得籃籃害羞地將他推向遠處，張立東更笑說：「沒想到她比我急？」

值得注意的是，籃籃在採收的過程中，為了防止張立東跌進地上的坑洞，突然牽起張立東的手，張立東驚訝大喊：「原來這才是玉米！」結果一個不小心籃籃就軟腳跌坐玉米田，便順勢把張立東往身上拉，「幸福的一瞬間」讓張立東忍不住大喊：「把鏡頭關掉！」超歪樓的美麗意外讓眾人笑開懷。

▲籃籃（右）與張立東（左）一同跌到地上。（圖／民視提供）

而在採收的最後，張立東不忘大秀「撩妹神技」，當籃籃分享：「這玉米中空沒有到底耶！」張立東則大喊：「沒關係我會陪妳到底。」讓籃籃心臟又被重擊，笑到不能自己，浪漫又幽默的回答閃瞎全場。