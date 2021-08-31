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不等五倍振興券 台中商家搶先發購物金推優惠搶客

▲台中日曜天地舉辦上萬雙零碼鞋清倉會，首三日加碼砸百萬發購鞋金刺激消費。（圖／業者提供）
▲台中日曜天地舉辦上萬雙零碼鞋清倉會，首三日加碼砸百萬發購鞋金刺激消費。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-08-31 18:34:27

疫情三級警戒重創國旅、餐飲業，隨著疫情趨緩，各行各業為搶攻報復性消費商機，紛紛搶在政府十月發行振興五倍券前，或是發送購物金攬客，例如台中日曜天地OUTLET舉辦零碼鞋清倉會，祭出990元起優惠外，首三日加碼砸百萬元送500元購鞋金。另麗寶樂園則是舉辦感恩月優惠活動，一整個月裡，凡是三鐵、警消、軍教及醫護藥人員，暢玩樂園只要199元。

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日曜天地OUTLET看準疫情趨緩商機復甦，不等政府發放振興券，配合9月3日至9月27日舉辦的零碼鞋清倉會，砸百萬元於首三日發放500元購鞋金搶客。這場零碼鞋清倉會規模龐大，集結全球知名運動品牌adidas、SKECHERS、Under Armour、new balance，戶外熱銷品牌Timberland 、PALLADIUM以及歐洲必買的Dr. Martens、BIRKENSTOCK等50大知名鞋履品牌，總計上萬雙。

▲日曜天地零碼鞋清倉會，集結50大品牌上萬名牌鞋超殺價出清。（圖／業者提供）
▲日曜天地零碼鞋清倉會，集結50大品牌上萬名牌鞋超殺價出清。（圖／業者提供）

日曜天地表示，零碼鞋貨源充足，尤以主打品牌adidas，祭出最殺優惠990元起，是開學季換鞋好時機。另9月3日到9月5日首三日，會員免消費即送500元購鞋金，限量2000份。

▲樂多多集團透過APP會員系統，發放6600商品扺用券，到店消費可兌換精選商品。（圖／業者提供)
▲樂多多集團透過APP會員系統，發放6600商品扺用券，到店消費可兌換精選商品。（圖／業者提供)

還有樂多多集團於9月1日起，也透過樂多多APP會員系統，發放33張總額達6600元的200元「樂多多振興券」(商品抵用券)，為期一個月，凡至集團旗下的肉多多火鍋、饌和牛、明水然無菜單鐵板燒、狂一鍋，以及即將推出的新品牌「日日鍋」「辛韓道」內用消費，可以當場兌換該品牌價值200元的多款精選餐點，各品牌每人每日限用一張。

▲麗寶樂園推感恩月，向軍教、一線防疫心人致敬，持證購買199暢遊樂園。（圖／業者提供）
▲麗寶樂園推感恩月，向軍教、一線防疫心人致敬，持證購買199暢遊樂園。（圖／業者提供）

麗寶樂園於9月至10月10日推出「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」活動，一則歡慶9月軍人節與教師節，二則感謝疫情期間三鐵、警消、醫護藥人員辛勞，凡以上身份者本人持證購票，水陸雙園擇一只要199元，天空之夢摩天輪只要150元，同行者還可享好康票價。

麗寶樂園渡假區表示，本次推出「三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月」優惠，希望能夠感謝以上人員在工作崗位的付出，透過玩樂園與搭摩天輪，與家人共享天倫之樂、紓解工作辛勞。此次優惠適用對象，還包含現任職於高鐵、臺鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師，以及現任職之醫師、藥師、護理師等醫事人員，購票時出示本人相關有效證件+個人身份證件，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，以及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。


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