不等五倍振興券 台中商家搶先發購物金推優惠搶客

疫情三級警戒重創國旅、餐飲業，隨著疫情趨緩，各行各業為搶攻報復性消費商機，紛紛搶在政府十月發行振興五倍券前，或是發送購物金攬客，例如台中日曜天地OUTLET舉辦零碼鞋清倉會，祭出990元起優惠外，首三日加碼砸百萬元送500元購鞋金。另麗寶樂園則是舉辦感恩月優惠活動，一整個月裡，凡是三鐵、警消、軍教及醫護藥人員，暢玩樂園只要199元。





我是廣告 請繼續往下閱讀

日曜天地OUTLET看準疫情趨緩商機復甦，不等政府發放振興券，配合9月3日至9月27日舉辦的零碼鞋清倉會，砸百萬元於首三日發放500元購鞋金搶客。這場零碼鞋清倉會規模龐大，集結全球知名運動品牌adidas、SKECHERS、Under Armour、new balance，戶外熱銷品牌Timberland 、PALLADIUM以及歐洲必買的Dr. Martens、BIRKENSTOCK等50大知名鞋履品牌，總計上萬雙。





▲日曜天地零碼鞋清倉會，集結50大品牌上萬名牌鞋超殺價出清。（圖／業者提供）

日曜天地表示，零碼鞋貨源充足，尤以主打品牌adidas，祭出最殺優惠990元起，是開學季換鞋好時機。另9月3日到9月5日首三日，會員免消費即送500元購鞋金，限量2000份。





▲樂多多集團透過APP會員系統，發放6600商品扺用券，到店消費可兌換精選商品。（圖／業者提供)

還有樂多多集團於9月1日起，也透過樂多多APP會員系統，發放33張總額達6600元的200元「樂多多振興券」(商品抵用券)，為期一個月，凡至集團旗下的肉多多火鍋、饌和牛、明水然無菜單鐵板燒、狂一鍋，以及即將推出的新品牌「日日鍋」「辛韓道」內用消費，可以當場兌換該品牌價值200元的多款精選餐點，各品牌每人每日限用一張。



