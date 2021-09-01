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楊冪、迪麗熱巴誰更美　「最帥秦始皇」張彬彬秒答正解

▲張彬彬人氣紅不讓。（圖／LiTV）
▲張彬彬人氣紅不讓。（圖／LiTV）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-01 08:00:00

「最帥秦始皇」張彬彬《麗姬傳》正在台灣熱播，今年他已推出3部作品，分別是楊冪《暴風眼》、景甜《司藤》、孫怡《我和我們在一起》，人氣不同凡響。身為「嘉行傳媒」當紅小生，張彬彬和老闆楊冪、同門迪麗熱巴都合作過，被問及到底是楊冪美？還是迪麗熱巴比較美？張彬彬接受LiTV線上影視專訪時，二話不說秒回：「2人是不同類型的美，不能比較，對我來說，冪姊跟熱巴的美不光外在，她們對工作的熱忱與善良的內在涵養，都是妥妥的，絕對最美的大美女。」

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▲張彬彬西裝造型扮總裁。（圖／LiTV）
▲張彬彬西裝筆挺扮總裁。（圖／LiTV）
楊冪既是拍戲夥伴，又是提攜自己的老闆，問張彬彬和她合作時會緊張嗎？張彬彬坦言：「記得剛開始跟冪姊拍戲，我還是新人，那時肯定是緊張的，怕自己表現不到位造成困擾，不過冪姊非常照顧大家，不斷給我鼓勵，空閒時還會開玩笑舒緩緊繃氛圍，也透過這樣的互動，彼此才能激盪出更多好建議。冪姊私下是個快人快語豪爽的人，後來相處久了就變一家人了，她的敬業精神，是我工作學習上的標竿。」而聊到跟迪麗熱巴這位熟到不能再熟的好友，張彬彬則說：「我們合作很有默契，她是非常認真又靈氣的女演員，我們合作過幾部劇，其中一部是《漂亮的李慧珍》，我飾演『林一木』一角，這是我從未嘗試過的角色塑造，因此印象特別深刻。」

▲張彬彬（右）、孫怡組CP。（圖／LiTV）
▲張彬彬（右）、孫怡組CP。（圖／LiTV）
張彬彬的《我和我們在一起》在LiTV播出，戲裡飾演總裁的他等候孫怡3年，將「幸福」2字的決定權交給女主角，現實生活中，若面對心儀的女孩，願意等候多久？張彬彬說：「如果真是鍾情喜歡，又沒有給她造成困擾，我想我應該會一直等她吧，但假如她有了另一半，我會把這份心意默默放在心裡，我覺得真正的喜歡，是成全與看著對方幸福。」至於問到張彬彬目前想談戀愛嗎？怎樣的女生能打動他的心？他則表示現在沒有太具體非要什麼條件，「一定要善良，看起來舒服，彼此相處得來就好，但目前我還是先以事業為主，希望趁現在好好打拚，感情就順其自然吧，反正緣分到了擋也擋不住。」

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