看下半年房市　第一金估價量持穩、區域挪移2地方量能增

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對國內分行廣布的第一銀行而言，5月中旬起進入疫情三級警戒，特別努力在疫情中維繫顧客服務不輟與維護員工健康安全，尤其是集團據點密集的雙北市，恰是這次的疫情熱點，不過，一銀藉由長期布局的數位通路/網銀平台，成為客戶疫情期間的金融服務幫手，統計使用數位通路交易筆數更較去年同期成長55.3%。
此外，商機也在疫情蔓延時，第一金表示因遠距工作與教學需求帶動產業急單效應，子公司一銀放款年成長9.3%，特別是來自製造業資金需求，服務業雖受創較重，但整體中小企業放款年成長仍達12.2%，而房貸亦成長2.8%與手續費收入也成長3.7%，均維持溫和成長，理財手收亦較去年同期增加9%。
在資產品質方面，第一金表示歷經去年歐美市場疫情肆虐導致的不良放款，今年幾乎已清理完畢，截至第2季底，一銀逾期放款比率為0.2%，已回復2016年的超低水位，覆蓋率也達595.90%的4年新高，顯示現階段銀行資產品質相對良好。
同時，一銀自2021年6月起採用新LTV標準法計算房貸與土建融的風險權數，受惠於新標準的實施，截至第2季底止的第一類資本為12.28%、資本適足率14.14%，已較過去提升資本適足率約60 bps，有助於銀行未來擴充資產規模。
對於下半年房市表現，第一金分析現在利率還很低。資金除流向股市，房地產最起碼是長期投資，因此自住剛性需求仍持續，倒是區域有從北部移至台中以南趨勢，這可能與房價較負擔得起，加上台積電在南科擴廠，也帶動台南及高雄量能較桃園以北增多。
至於併購規畫，第一金除去年參與保德信人壽標售之外，目前並沒有什麼特別標的，即便花旗將出售在台消金業務，本國銀行也有高度興趣，但第一金強調目前沒有積極參與，現在也沒有這樣的規畫。