中央補助中市學校4千萬防疫　議員：市府「割稻尾」宣傳

教育部

補助台中市高級中等以下學校防疫物資經費計4061萬，市府卻當自己政績「割稻尾」宣傳，

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教育局表示，市府原規劃8月初挹注經費補助各校購置用餐隔板，8月12日請各校先採購隔板；後教育部8月16日核定補助台中市高級中等以下學校防疫物資經費計4061萬8000元，可用於採購隔板、口罩、酒精及快篩試劑等防疫物資，與教育局原先規劃方向一致。為掌握時效，教育局8月20日已依各校學生人數、每生100元的標準，將該筆補助經費核定給各校，協助學校於開學前完成防疫物資整備，與其他五都運用經費上並無不同。