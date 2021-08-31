中央補助中市學校4千萬防疫　議員：市府「割稻尾」宣傳

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江肇國表示，盧市長在18日社群上宣稱市府已編列經費4000萬，補助全臺中高中以下共計約1120校、約40萬名學生購置防疫物資，平均用餐隔板每生補助75元，另還要購買消毒酒精、口罩等。但實際上，教育部國教署早在16日函文各縣市支應校園購置防疫物資，包含快篩試劑、用餐隔板、備用口罩等，其中臺中獲補助4061萬元。顯然盧市長與相關局處只是拿中央補助來「撿尾刀」，經費補助的功勞全往自己身上攬，更讓防疫的壓力落在學校端，讓校園自行找志工組裝防疫隔板，教室淪為小型加工廠。
江肇國指出，目前各校防疫物資經費來源都是家長會支應或自行勸募，而教育部補助經費恐怕購足第一批物資都有問題，更何況未來要購買消耗性物資用盡後的補充備品。
江肇國表示，疫情至今未見市府撥補任何一毛錢用於校園防疫，包含第二預備金、追加減預算，顯見市府對於學校防疫物資或者開學防疫的準備相當不足。呼籲教育局既然曾編列每位學生補助75元，應該要按照原定計畫撥補，不要未來還要老師自掏腰包或由學生繳班費，又把責任在丟回學校，窮了學生更苦了孩子。
蔡耀頡表示，這些老師在防疫期間不但要做好教學，也都協助市府防疫工作；現在開學在即，老師應該都要備課來補齊日前線上教學的不足，但現在卻要將備課時間花費在組裝隔板、清潔教室等。他說，身為各校的主管機關，教育局不應該再讓教學端有額外的負擔。
李天生表示，盧市長不斷著急解釋臺中市政府為中央墊付，也算是從市庫編列相關經費。但是，既然盧市長身為媽媽市長，為小朋友付出應該要「好上加好」，除了中央補助平均每位學生的100元，媽媽市長應更大氣加碼補助，把原本編列的75元繼續用於校園防疫，讓無法施打疫苗的小孩至少在健康安全無虞的環境中讀書。
盧秀燕強調，市府比中央早編列費，打算從二備金或三備金框列經費。教育部直到8月才拍板要補助，她表示，市府團隊跨局處合作，盯著學校需求整備。
教育局表示，市府原規劃8月初挹注經費補助各校購置用餐隔板，8月12日請各校先採購隔板；後教育部8月16日核定補助台中市高級中等以下學校防疫物資經費計4061萬8000元，可用於採購隔板、口罩、酒精及快篩試劑等防疫物資，與教育局原先規劃方向一致。為掌握時效，教育局8月20日已依各校學生人數、每生100元的標準，將該筆補助經費核定給各校，協助學校於開學前完成防疫物資整備，與其他五都運用經費上並無不同。