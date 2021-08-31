立院新會期登場 柯建銘：優先處理5大預算案

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柯建銘今天說，下會期有許多事情，但要優先處理預算案，包括111年度中央政府總預算案、五倍券相關預算、110年度、111年度的國營事業預算，以及攸關強化自製飛彈能力的軍事特別預算等5大預算案。
柯建銘指出，行政院長蘇貞昌在新會期也需到立法院就施政總質詢進行備詢，以及紓困5.0特別預算案等備詢。此外，行政院就「3+11」決策釐清過程的書面調查報告，以及台鐵改革報告也會送到立法院。而包括修憲、中選會人事同意權等也都要在下個會期處理。
在法案方面，柯建銘表示，可以分成3個種類，分別是已經在立法院審議，但尚未三讀的法案，比如私校退場條例、運動產業發展條例修正草案、組改、跟蹤騷擾防制法草案等，都需要進行朝野協商。第二類是行政院已送到立法院，但尚未排審的法案。最後一類則是目前行政院各部會還在研議的法案。
柯建銘說，這些法案加起來約有130多案，會按照順序排案，優先法案就是已在立法院等待協商的法案。但他表示，一定要先審完預算案，之後會按照順序處理法案。
柯建銘指出，新會期事情很多，需在3個半月內完成，第一個挑戰就是蘇貞昌能否順利上台報告。希望國民黨理性論政，立法院的文化不該只有惡鬥，國民黨自從2020年以後，在立法院只表現出惡鬥，事實證明這無助於國民黨的民調表現，如果在野黨要來挑戰，執政黨都會接受，但挑戰必須要有道理。
對於民進黨內部，柯建銘也表示需要團結一致，因為公投以及2022年地方選舉的時間越來越接近，民進黨是派系共治的政黨，行政立法必須協調，如果有不同意見，內部要共同面對、共同承擔，多加溝通，黨政同調是必須堅守的基本原則，才不會讓人見縫插針。（編輯：蘇龍麒）1100831