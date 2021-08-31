避免Delta病毒入境　陳其邁：加強邊境與社區篩檢

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陳其邁進一步表示，高雄除了加強邊境管控，針對機場、港口接觸國外旅客的人員要求加強採檢，以及疫苗覆蓋率達100%外，第二劑覆蓋率也要提高。同時藉由基層診所加強社區主動篩檢，並訂定獎勵方案，讓診所鼓勵並協助民眾居家快篩。
陳其邁指出，社區監測上，高雄市府針對托嬰、長照、教育、文化等從業人員的公費快篩，自7月27日至8月30日止，累計1萬3,175人，基層診所近一週自費快篩共93人，僅1例偽陽性經PCR檢測為陰性，代表目前社區仍是安全的，但社區篩檢與公費、自費快篩都仍然有其必要。
至於，近來國內外皆傳出打完兩劑疫苗後仍確診的「突破性感染」，陳其邁表示，打疫苗不是不會染疫，而是會大大降低重症死亡率，不分品牌的疫苗都對於重症死亡都能提供一定保護力，再度呼籲民眾輪到你就去打。
陳其邁也提醒大家，第七期符合預約BNT加選在8/31下午4點前都可以加選，已完成預約在9/11日起才可以加選，跟大家說明。增加AZ疫苗預約對象，在7/19前已完成意願登記且尚未接種疫苗，23-28歲，也就是1998/12/31前出生，開放預約的時間9/3 10點到9/4 18點開放預約，施打時間是9/9-9/10，BNT接種規劃，開放12-17歲造冊接種，18-22歲可以到預約平台意願登記及預約。
因應全國中小學開學，陳其邁也再度提醒，除了戴口罩、社交距離和用餐規定外，學校也要注意教室通風及廁所環境消毒，開學後若有確診案例，將依照中央流行疫情指揮中心規定，落實應變防疫計畫。
另外，陳其邁也公布高雄餐酒館等營業場所開放內用規定，比照一般餐廳，但表演節目目前不開放，並需要做到實聯制、社交距離、三面式隔板、體溫監測等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。