任嘉倫《周生如故》史上最慘　5大經典橋段虐戀白鹿

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任嘉倫飾演駐守邊關、戰功赫赫的小南辰王周生辰，以立誓「一生不娶妻、不生子」來杜絕朝廷鬥爭，白鹿飾演準太子妃漼時宜，被送往王府向周生辰拜師學藝，以師徒相稱的兩人恪守禮儀，相處後漸生情愫，礙於兩人的身分只能「發乎情止乎禮」，將愛慕放在心中。戲中上演5大經典場面，一是「緣起心動膝上枕」，任嘉倫、白鹿秉燭夜讀時，白鹿睡著做夢微笑，不小心睡倒在任嘉倫膝上，意外的親密接觸，讓任嘉倫一陣心動，這是兩人第一次跨越師徒的界線，萌生情愫。
二是「君子之禮公主抱」，古代講究男女授受不親，任嘉倫恪守君子之禮，即便抱著睡著的徒弟回臥室，也貼心要用狐皮隔著彼此，以免有損她的名譽。親自抱她回房，也看得出他對這個女徒弟的與眾不同，甜蜜氛圍已經滋長。三是「色授魂與上林賦」，任嘉倫出征打仗前，與白鹿告別，看到她正默寫《上林賦》時忘記後半句，便親自幫她寫下講述男女情投意合、愛慕彼此的詩句「色授魂與，心愉一側」，明則寫詩，暗則隱喻白鹿與任嘉倫早已產生情愫不自知，兩人雖隱忍對彼此的好感，但眉眼間早已含情脈脈，懵懂的愛情已經種下。
四是「養傷甜蜜床咚」，任嘉倫作戰時受傷，需要休息調養，白鹿擔心他夜裡需要人幫忙，因此自告奮勇徹夜看護，更親自端來熬好的藥，正打算叫他起床吃藥，但作為將帥的任嘉倫警覺有人靠近，身體自然反應把她撲倒，一直恪守禮節的二人，意外的甜蜜床咚，不僅心跳加速，也增溫曖昧氣氛。五是「把脈互通心意」，任嘉倫與白鹿情愫日漸加劇，白鹿心意已決，也不想見到前來拜訪的太子「廣陵王」，隨口稱病說自己不適合見客，熟知醫術的任嘉倫看出她的小心思，但也配合演起戲，親自替她把脈，戲謔又不失溫柔的問她是不是胸口疼、耳鳴？兩人眼神間都明白對方，師徒戀的默契與寵愛不言而喻。