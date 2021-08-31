越南冷凍蝦卷暗藏非洲豬瘟 三民二警擴大追查肉品來源
為防堵非洲豬瘟肉品經廚餘感染台灣的養豬場，高雄市政府近日強力稽查市面上可能藏有非洲豬瘟的食品，三民二分局陽明派出所日前獲報有越南女子透過臉書直播購買家鄉的冷凍食品，經追查，發現越南製冷凍蝦卷有豬肉成分，經高市農業局檢驗，今(31)日確定呈非洲豬瘟陽性反應。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-31 20:35:15
高市警局三民二分局陽明派出所於8月27日獲報，有越籍阮姓女子(75年次)，日前曾向網路臉書直播主購買冷凍食品，以包裹方式寄送取貨，警方不敢大意，積極追查物品流向，全案依涉嫌違反動物傳染病防治條例第41條第1項「擅自輸入第33條第1項第1款規定禁止輸入之應施檢疫物者」，本分局將函請高雄地檢署偵辦。
三民二分局表示，員警前往阮女住處追查時，阮女於當晚即攜帶日前購買之越南製冷凍蝦卷(500克)至陽明派出所，表示其中疑似含有豬肉成分故交由警方處理，警方立即通報市府農業局送檢驗，於8月31日檢驗為非洲豬瘟陽性反應，專案小組也將續擴大追查貨品流向。
三民二分局指出，經專案小組持續擴大追查貨品流向，阮女表示係為初次購買多為海鮮類食材，其中訂購蝦卷內含有豬肉製品2包（1包已完食、1包交由動保處檢驗），未有轉售、分購或分食情形，且未有向其他網購平台及雜貨店等處購買越南豬肉製品。