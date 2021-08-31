防疫愛心不間斷！超商業者推「公益數位捐贈」

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7-ELEVEN表示，受到疫情影響，過去消費者可透過在超商購物後隨手投下零錢來發揮愛心，但現在減少出門已是多數人為了降低染疫風險的生活習慣，在這樣的背景下，業者推出「APP線上捐款與信用卡訂閱制」功能，民眾就便能定期定額捐款。
還攜手一粒麥子、屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會、中華民國腦性麻痺協會4大公益團體推出線上聯合促捐活動，不論是單筆或是信用卡定期定額捐款，捐款滿額將贈予公益團體準備好禮，希望培養消費者長期數位愛心捐款習慣。
另外，根據調查，公益團體反映疫情的最大難關是「大多數實體活動取消」，其次則是「提供服務困難」和「服務對象處境比過往更需要協助」，為了在疫情期間還能將扶助弱勢的議題，讓更多年輕消費族群重視，此次還設計了一款網頁遊戲「挑戰吧！生活」，讓不同年齡層的民眾，可以認識與了解長輩的需求，進而潛移默化關心長輩。
另外，7-ELEVEN發現，受景氣影響、人們對金錢的態度漸趨保守，調查當中有超過7成的公益團體捐款人數減少，三級警戒後，更有近3成的團體需要扶助的人數也因此成長，在僧多粥少的情況下，公益團體遭遇物資缺乏的窘境，依缺乏程度依序為防疫物資、生活清潔用品、飲食必需品和醫藥用品，更有超過8成的團體缺乏防疫物資。
7-ELEVEN也在疫情期間啟動數位捐款管道、i預購數位物資認捐，雙管齊下幫助募集防疫物資，總共額外募集1萬份的救助套餐(每套含白米、沙拉油、家常麵、罐頭等物資)，幫助了超過4200個1919陪讀班弱勢家庭、共超過1.2萬人，讓弱勢不因疫情而斷炊。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。