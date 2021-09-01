印尼防疫追蹤程式曾有資安漏洞　恐影響130萬人

（中央社記者石秀娟雅加達31日專電）印尼先前用於防疫追蹤的手機應用程式因保密設計不足，發生資料可能遭竊的危機，恐有130萬人受影響，包括當時入境印尼的外國人。印尼衛生官員今天指出，已經展開調查。
資安公司VPNMentor今天指出，7月15日發現印尼用於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫追蹤的手機應用程式健康申報卡（eHAC）有資安漏洞，因缺乏保護資料的設計，以致有心人士可透過公共伺服器取得曾透過程式登錄的個人資料。
印尼衛生部資料與資訊部門主管阿納斯（Anas Maruf）今天透過記者會指出，健康申報卡系統自7月起已不再使用，政府已就可能的資料外洩展開調查。
阿納斯指出，現在使用於防疫追蹤的手機應用程式PeduliLindungi，儲存包括民眾施打疫苗的證明等資料。PeduliLindungi並未整合入先前健康申報卡的資料，且由政府管理，可以確保資料的安全性。
印尼的健康申報卡系統當時用於要求入境印尼、搭乘國內班機的國內外旅客登錄資料，內容包括個人姓名、身分證件號碼、COVID-19病毒篩檢結果、住處以及其他的個人醫療相關資訊等。印尼衛生部指出，約有130萬人曾登錄資料。（編輯：高照芬）1100831