共軍對台作戰　國防部：已具封鎖我重要港口、機場能力

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報告書中指出，中共已具備對我重要港口、機場及聯外航道局部封鎖能力，並持續提升制空、制海及對陸打擊能力，企圖影響我軍備後勤補給與防衛作戰持續力。為應對外軍干預，山東、遼寧號航艦持續戰力生成，配合海、空軍兵力常態化遂行跨島鏈遠海長航訓練，加強戰場經營。另外，2025年後003型航艦判將撥交服役，區域拒止及反介入能力日趨完備。
國防部評估，共軍通資電作戰能力和已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信與遮沒能力，可結合網軍啟動有、無線電之全球網路攻擊，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系之能力，對我威脅甚鉅。
共軍經常派出轟6K轟炸機擾台，國防部研判，轟6系列攜掛鷹擊100空對面飛彈，射程1500公里，打擊範圍可突破第二島鏈，有效遂行區域拒止與反制外軍介入作戰。
報告書指出，面對以美國為首之盟邦國家施壓，中共持續擴張軍事影響力，並藉由疫苗外交及美國自阿富汗全面撤軍之際，企圖主導區域事務，加速其「一帶一路」全球戰略與經濟布局。
針對犯台動機，國防部研判可能時機包括:台灣宣布獨立、台灣明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核武、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣。
在對台可能行動研判，除軍事攻擊、斬首作戰、聯合封鎖外，國防部認為可能對台認知作戰，藉由電信科技、網路滲透與攻擊，並綜合運用心理戰、輿論戰法律戰等「三戰」作為，散播假、錯訊息及操作輿論，企圖形成對我不利態勢。