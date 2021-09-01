共軍對台作戰　國防部：已具封鎖我重要港口、機場能力

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已具備對我重要港口、機場及聯外航道局部封鎖能力。

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」分為區域情勢與中共政軍發展、國防政策與軍事戰略、重要武器籌獲於與發展、軍事訓練及戰力整備、共軍台海周邊針對性活動、對台軍事作戰整備等章節。

報告書中指出，中共已具備對我重要港口、機場及聯外航道局部封鎖能力，並持續提升制空、制海及對陸打擊能力，企圖影響我軍備後勤補給與防衛作戰持續力。為應對外軍干預，山東、遼寧號航艦持續戰力生成，配合海、空軍兵力常態化遂行跨島鏈遠海長航訓練，加強戰場經營。另外，2025年後003型航艦判將撥交服役，區域拒止及反介入能力日趨完備。

「一帶一路」全球戰略與經濟布局。

「三戰」作為，散播假、錯訊息及操作輿論，企圖形成對我不利態勢。