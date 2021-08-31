備戰開學！蔣萬安：教育部應即刻支援校園人力設備

全國高中職以下各級學校將於明日開學，國民黨立委蔣萬安31日前往台北市中山區五常國小，關心校園防疫整備。對於政府僅給予學校每個學生100元的經費，蔣要求教育部在設備、人力上給予校園「即刻支援」，並定期盤點校園防疫經費是否充足。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-31 21:17:41｜2021-08-31 21:20:37
蔣萬安晚間於臉書發文表示，他前往關心校園後得知，學童入校的動線規劃、分流測量體溫，到教室設備清消、中午用餐的防疫隔板，甚至飯後刷牙漱口的流程，校長和所有老師們都絞盡腦汁、集思廣益，盡全力完備所有細節；而學校的大型集會如開學典禮、晨會，校方也已規劃改採預錄或線上直播的方式進行。
蔣萬安強調，學校在面對開學日幾乎進入「備戰狀態」，一項項繁瑣的措施及規定都是為了保護學生健康安全，讓家長放心。這段時間老師們非常辛苦，除了原本的備課、教學工作外，還要抽出人力清消，甚至超前部署DIY製作防疫隔板，以及設想未來可能遇到的各種狀況，預作規劃。
不過，政府給予各學校開學後的防疫經費補助，若以一名學生給予100元的基準計算，根本是杯水車薪。蔣萬安對此指出，校方如果還需兼顧線上課程，設備、人力更需要政府給予即刻支援，不讓孩子的受教權受到影響。
蔣萬安強調，他會持續關心校園的防疫需求，也將要求教育部定期針對各級學校做盤點，給予充足的經費補助和協助，減輕基層老師負擔，也讓孩子們重返校園後能安心快樂的學習。