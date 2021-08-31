周杰倫新歌衰捲抄襲風波　親自化身老師教樂理

韓團INFINITE10年前釋出的歌曲《Julia》的前奏有些雷同，對此，周杰倫經紀人也向

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▲周杰倫曝光新歌前奏。（圖／周杰倫IG）

× ▲周杰倫曝光新歌前奏。（圖／周杰倫IG）

▲周杰倫新歌被質疑與《Julia》有些雷同。（圖／周杰倫IG）