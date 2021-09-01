NOW早報／林志玲睽違2個月露臉　網友驚：瘦到變另一個人

林志玲睽違2個月露臉 網友驚：瘦到變另一個人





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46歲林志玲近期雖然住在日本東京，仍積極為家鄉公益盡一份力，近日與北市府教育局推出線上情緒管理課程，由她親自監製、引言。林志玲的Instagram從6月14日後就沒有更新，為介紹基金會與北市府合作的情緒管理課程，8月30日晚上傳引言短片，林志玲挽起長髮，穿透視蕾絲裝，用吳儂軟語般的音調，詳細說明內容，過程中還搭配手勢。





影片一上架，觀看數立刻破萬，網友紛紛留言「說話真好聽」、「好像主播」、「聲音真的太好聽了」、「姊姊的聲音如此療癒」、「人美心更美」，還有大陸網友羨慕地說「台灣學生們能有志玲姊姊真是很大的福報」！此外，還有更多網友注意到林志玲的外貌變化，發現她似乎瘦了一圈，「志玲姊姊夏天熱比較沒食慾齁，瘦了耶」、「怎麼變了一個人」、「志玲姊姊，不要太瘦喔」、「太瘦了，不太像記憶中的林志玲」、「多多吃飯」，有人則讚嘆她又逆齡，「更清純甜美」！





▲林志玲與台北市政府教育局合作，為小學、中學師生設計線上情緒管理課程，盼將防疫心理健康課程帶入校園。（圖／財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會）

今日天氣／各地悶熱留意午後雷陣雨！台東及恆春半島零星雨

今（1）天水氣減少，僅東南部地區及恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中中南部地區及各地山區降雨情形較明顯，有大雨發生的機率，下午外出請攜帶雨具備用；氣溫方面高溫炎熱，各地高溫預估32至35度，其中桃園、大台北及東半部地區有36度以上高溫發生的機率，而且中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，外出務必做好防曬並多補充水分。





工作中被塔利班包圍！阿富汗男主播「槍口下播報」





武裝組織塔利班（Taliban）時隔20年重掌阿富汗，雖然領導階層承諾會在宗教律法框架下，維持人民基本權利，但爭議事件仍層出不窮。《英國廣播公司》（BBC）女主播哈基姆（Yalda Hakim）在推特上分享這段阿富汗新聞節目影片，1名男主播面對鏡頭播報新聞，身後有多名塔利班戰士，舉著槍盯著男主播播報。

外媒報導指出，事情發生在8月29日，塔利班戰士闖進電視台，要求正在主持政論節目的男主播和他們交談，之後還須朗誦由塔利班交給他的聲明，談到阿富汗政權崩潰，呼籲民眾不要害怕，鼓勵人們應與塔利班合作，影片在網路瘋傳，引起熱議。

慈濟基金會證實 首批BNT疫苗明晚抵台





慈濟基金會8月30日晚間證實，由台積電、鴻海永齡及慈濟基金會聯合購捐的首批輝瑞／BioNTech疫苗，將於今天晚間抵台。慈濟基金會將派人到場接機。對此，指揮中心發言人莊人祥昨晚回應，將於今日下午記者會說明。

▲BNT疫苗。（圖/美聯社）

陳美鳳穿泳裝爬樹！4萬網友跪了 陶晶瑩：都沒黑歷史





65歲陳美鳳早年從「毛衣皇后」選美比賽脫穎而出，後來被找去演連續劇，一演40多年，年過花甲的她奇蹟凍齡，至今仍是美魔女一枚。近日陳美鳳在臉書PO出一張年輕時的泳裝照，吸引大批藝人、網友朝聖，按讚數超過4.1萬。

看到自己當年模樣，陳美鳳大笑：「凡走過必留下痕跡～哈哈！這張我自己都沒有！」陶晶瑩留言：「妳都沒有黑歷史！太美好了」茵茵打趣地說：「原來要當女神要先學會爬樹，並且表情輕鬆又性感...太難了！」黃小柔讚嘆：「這個無敵！」愛紗說：「這美到看呆了我！」新科金曲歌王許富凱也驚喊：「阿娘喂！這個會流鼻血！」

▲陳美鳳曬出昔日泳裝照。（圖／陳美鳳臉書）

第一支智慧型手機「玩啥手遊」？3款最多人載：快10年了





近十年來，科技日新月異，尤其智慧型手機競爭激烈，進步的速度更是讓人不敢恭維，很多以往所用的APP或是玩的手遊也都截然不同。對此，就有網友好奇在PTT

以「第一支智慧型手機拿來玩什麼遊戲」為題發文

，表示依然記得拿到第一支智慧型手機時，玩的第一個遊戲是「憤怒鳥」，同時他也好奇「大家第一個遊戲是什麼？」

貼文一出，掀起熱議，「貪食蛇」、「一個會往上跳的章魚（DOODLE JUMP）」、「紙團丟垃圾桶」、「Temple Run」、「旅遊大亨」、「湯姆貓」、「貓咪大戰爭」。其中，最多網友第一個玩的遊戲是「水果忍者（Fruit Ninja）」、「candy crash」和「憤怒鳥（angry birds）」，「candy crash，結果快10年了這遊戲還在」、「憤怒鳥」、「切水果...」「angry birds」、「切水果」。（編輯：許苡晴）