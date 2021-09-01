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6縣市高溫警訊「飆36度」　高雄發生規模4.9地震

▲6縣市發布高溫警訊，臺北市、新北市盆地，桃園市、宜蘭縣、臺東縣為黃色警戒，最高溫飆36度。（圖／NOWnews資料照片）
▲6縣市發布高溫警訊，臺北市、新北市盆地，桃園市、宜蘭縣、臺東縣為黃色警戒，最高溫飆36度。（圖／NOWnews資料照片）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-01 08:03:11

中央氣象局指出，今（1）日整體水氣減少，不過午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，特別是中南部地區及各地山區降雨情形較明顯。溫度部分，天氣炎熱，6縣市發布高溫警訊，臺北市、新北市盆地，桃園市、宜蘭縣、臺東縣為黃色警戒，最高溫飆36度。

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開學日便發生地震，稍早6時27分高雄發生有感地震，規模4.9，震央位於高雄市那瑪夏地區，深12公里，最大震度為嘉義、高雄、台南各有4級。

▲今天6時27分高雄發生規模4.9地震。（圖/氣象局提供）
▲今天6時27分高雄發生規模4.9地震。（圖/氣象局提供）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，昨（31）日20時地面分析圖顯示，滯留鋒仍在華北、華中一帶徘徊；鋒面之南為「熱帶海洋氣團」(太平洋高壓)的勢力範圍，台灣受其影響，晴朗炎熱，視「大氣不穩定」的狀況，而有不同程度的「午後對流」。

吳德榮說，中央氣象局7日20時的地面預測圖顯示，至少未來一週，台灣仍維持著夏季的天氣型態。「秋季」近了？恐怕還沒那麼快，要等「熱帶海洋氣團」東退，鋒面有能力南下至台灣附近，才會有入秋的天氣變化。

吳德榮說，昨天全台最高溫約在36度，台北士林區35.5度，南投市35.6度，宜蘭羅東鎮35.8度，花蓮光復鄉35.8度；竹苗山區及中部山區午後有小範圍對流發展。今晨除恆春半島有局部短暫雨外，各地晴朗無雲。

吳德榮表示，根據最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天受到「太平洋高壓」邊緣影響，除恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率以外，各地晴朗炎熱，近午紫外線為過量及危險級，高溫仍在36度左右，。各山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率，注意較大雨勢。各地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至36度。

吳德榮預估，明（2）日至下週一（6日）「太平洋高壓」減弱，水氣增多，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。未降雨前，最高溫仍可升至35、36度，天氣悶熱，應注意防曬、防中暑。

下週二（7日）「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；近山區午後有局部雷陣雨的機率。

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