全聯見「一畫面」超欣慰！她讚台灣很安全　網曝心中擔憂

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而此文一出，網友隨即議論紛紛「昨天在藥局買到75元/50PCS的醫療口罩，問，回說產能過剩了」、「以前中衛根本買不到」、「口罩數量本來就沒問題，有問題的一直都是價錢」、「口罩不是問題，但就是不戴好口罩的人」、「所以用完再買就好，不要急著囤積」。另還有人擔心疫苗施打率目前仍只有五成，「口罩是夠，但是疫苗不夠」、「世界各國重點都在疫苗了」、「現在還沒足夠的疫苗讓人打」。
事實上，現在口罩之所以好買，也會常常在超市、賣場發現有許多口罩庫存原因在於，國內早已存在供過於求的現象，去年政府統一徵收口罩，販售門路單一，成立國家口罩隊，產量也直線上升，但疫情趨緩後，加上又開放口罩生產以及口罩販售通路不論是網路還是實體，都來強勢瓜分市場，民眾選擇購買口罩的通路明顯分散，也因此才會供過於求，也並不是因為戴口罩的人變少，畢竟現在正處防疫警戒狀態，人人出門都還是需要配戴口罩。（編輯：許苡晴）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。