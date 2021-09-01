立院新會期！陳歐珀搶頭香促台美建交、曾銘宗盼麟洋代言
立法院新會期開始！今（1）日上午8點舉行第10屆第4會期立法委員報到，民進黨立委陳歐珀搶頭香，6點40就抵達，7點完成簽到；國民黨立委曾銘宗則7點報到，第三名為時代力量立委陳椒華。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-01 08:48:06｜2021-09-01 09:18:20
陳歐珀身穿淺灰色西裝外套、牛仔褲，特別準備與外套同色的手板，表達本會期目標，他將要求政府加強美台全面交流、促進建交；其次為督促中央早日完成6 小時環島高快速鐵道網。此外，陳也關注高鐵宜蘭設站議題。
曾銘宗則表示要修法讓奧運金牌「麟洋配」能夠代言，讓在公營事業機關服務之運動選手為企業代言、宣傳等商業活動，不受《公服法》禁止兼職、從事商業之規範。對此，國民黨立委陳玉珍已擬訂「公務員服務法第十三條及第十四條」條文修正草案，盼朝野達共識，儘速完成三讀。此外，因應COVID-19疫情，曾也希望修正《公司法》和《證券交易法》，讓上市櫃公司可舉辦線上股東會。
陳椒華、民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委劉世芳、民進黨立委范雲、國民黨立委葉毓蘭等人陸續抵達，對於新會期的展望集中於處理五大預算、五倍券等項目。