斯卡羅引關注！民進黨立委齊盼復振母語、打造台流

立法院新會期報到第一天，民進黨立委林宜瑾、伍麗華、林楚茵、黃國書與許智傑聯合召開記者會，針對新會期文化政策進行論述。文策院董事長丁曉菁、文化部人文及出版司長陳瑩芳、文化部影視及流行音樂發展司長曾金滿列席。以公視戲劇《斯卡羅》為引子，林宜瑾開場指出，該劇播出後讚揚與批判的聲音皆有，讓台灣社會再度共同探討族群、歷史與文化課題，引發的後續討論相當值得關注。

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林宜瑾說，《斯卡羅》所呈現的「多語台灣」面貌，提醒著國人這塊土地上文化、語言的多元。她強調，母語傳承與文化的存續息息相關，要怎麼當個有歷史、文化記憶的人，母語的學習相當重要。身為長期使用母語者，她深深感受到母語流失速度之快，須要積極復振。

林宜瑾表示，文化部是《國家語言發展法》主管機關，針對明年即將上路的國民基本教育各階段國家語言部定課程，如今究竟做了多少上位整備工作與溝通？有何基準測量國家語言復振成果？這些工作相當重要、鬆懈不得。國家語言發展牽涉範圍相當廣泛，跨部門的協調極度重要，不論將來專責單位「國家語言研究發展中心」是否成立，各部會的分工、資源的共享都應有清楚規劃，傾全國之力來推行。林宜瑾指出，在新的會期裡，上述事項都會是她的重點監督項目。

伍麗華接著說，自她2020年進入立法院以來，就不斷呼籲各行政機關應落實該法意旨，在法律授權的基礎上，積極採取行政措施，而進入立法院以來，她提出《原住民族學校法》草案，讓老師能使用自己的語言教學、孩子能找回屬於自己文化的主體課程；再者，針對本土語言納為部定課程，她提出《國家語言發展法》第9條第2項修正案，希望確保孩子在國小到高中的各階段、各年級，都能享有學習族語的權益。

另外伍麗華也表示，在原住民族語復振部分，她也要求原住民族委員會、原住民族語言發展基金會及教育部共同合作，盤點各項族語推動計畫，整合資源，並擴大辦理「族語學前扎根政策」，提出「原住民族語言發展六年中長程計畫」；除了語言，也很感謝文化部的配合，在這段期間協助原住民各地方文物館之建設，並積極促成原住民藝術家作品之展覽及文物典藏。

伍麗華認為，斯卡羅帶給我們最精彩的部分，就是我們能在一齣劇中看見道地的排灣語、客語、閩語、華語、英語同框，彷彿帶大家用真實的眼睛回去看歷史，同時也提醒我們，只有當我們學會如何尊重在地的聲音，多元且平等才可能發生。因此，我們必須善用這些制度工具，建構友善的環境，讓台灣以族群主流化再次驚豔國際！

林楚茵表示，台灣擁有最好的華語自由創作環境，過去也曾透過《流星花園》等劇風靡全亞洲；而近期雖然台劇、台灣電影百花齊放，但似乎有些雷聲大雨點小，距離打造「台流」還有一條很長的路。

林楚茵強調，像是很優秀的作品《俗女養成記》、《國際橋牌社》都遇到同樣的困境，拍完以後，苦無對外展銷管道；林楚茵認為文化部必須讓推動文化變成一件有利可圖的事情，尤其須廣徵各式專業行銷人才，畢竟從事藝術創作及行銷是完全不一樣的專業，而協助創作者向外推銷作品是文化部及文策院的當務之急。這樣台灣文化產業才能有足夠的市場，有市場就能形成健全的生態產業鏈。

另外，關於「Taiwan+」國際影音串流平台，林楚茵建議「不能僅止於架設網站」及「上架台灣相關的英文新聞」，下一階段目標可以將這些台灣特色內容上架到國際串流平台或國際電視新聞頻道，才能真正透過這個平台，啟動台灣與世界的對話。

黃國書說，《斯卡羅》顯示了認識台灣不能缺少世界史的角度。文化部應延續「CCC創作集」之精神，協助創作者跟研究者合作，持續鼓勵有歷史觀、世界觀的創作。同時，優秀的影視音作品能傳承文化，以及台灣日漸消失的各種母語。像是《斯卡羅》、阿爆跟桑布伊的音樂。文化部的角色除經費補助之外，更應跨部會跟原民會、客委會、教育部協力共同推廣，尤其要推廣到校園，給我們的下一代。

許智傑表示，《斯卡羅》引發收視熱潮，如此優良的戲劇作品，應該能創造出更多的附加價值，並讓更多國人認識屬於台灣的文化、歷史與故事。許智傑提出三大方向，包含：一、推出互動式遊戲，讓原創劇本更具延展性；二、效法日劇推出多元周邊商品，創造商機與討論話題；三、推出追劇旅遊行程，為國旅市場帶來新氣象。

許智傑就以上三點，向文化部及文策院提出建議，希望相關單位持續鼓勵台灣原創劇本產製，並且能催生出豐富的跨域商品，壯大台灣影視產業的附加價值。