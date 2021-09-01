COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

藍營新會期焦點　江啟臣：疫情爆發檢討、紓困預算運用

▲國民黨立委江啟臣新會期報到。（圖／記者羅婉庭攝，2021.09.21）
▲國民黨立委江啟臣新會期報到。（圖／記者羅婉庭攝，2021.09.21）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-01 10:06:28｜2021-09-01 10:49:16

今（1）日上午8點舉行第10屆第4會期立法委員報到，國民黨主席江啟臣於9點抵達，著一身黑色西裝、戴紅白色口罩，約於9點半完成報到。針對新會期展望，江啟臣表示，將會針對紓困預算運用審查嚴加把關，檢討疫情、預算審查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江啟臣於報到前受訪表示，新的會期是戰鬥會期，去年到今年籠罩疫情中，國會法案預算跟防疫有關。很遺憾去年守一整年，疫情仍在五月大爆發，人民生活苦不堪言，新會期會嚴加把關，包括疫情檢討、紓困運用、預算審查，都是監督重點。

針對第二類公費疫苗施打對象暴增於國民黨執政縣市的傳言，江啟臣表示，民進黨目的是甩鍋疫苗採購不足的責任，如果當初疫苗足夠，就不會有後來爆出搶打、上拜國人往生等事，現在民間採購疫苗來了，民進黨又急著搶功，也是因選票考量。

此外，針對國防部提出的中共軍力報告書，江啟臣說，這些報告內容大同小異，包括提出的中共犯台實機等，都不是新鮮事，只是可能前後順序稍微不同，大致內容相同，重點在於國防實力及國安準備上，從軍事、政治等全方位角度，避免捲入區域衝突與大國競爭中。

江啟臣表示，過去幾年在民進黨執政下，國防預算每年增加，但在明年度預算中並沒有看到增加預算的具體理由，只知道大部分是增加在作業維持、人員維持等，沒辦法在實際上看到國軍人數是不是有大幅增加，相關預算的內容會是監督的重點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀