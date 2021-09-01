藍營新會期焦點 江啟臣：疫情爆發檢討、紓困預算運用
今（1）日上午8點舉行第10屆第4會期立法委員報到，國民黨主席江啟臣於9點抵達，著一身黑色西裝、戴紅白色口罩，約於9點半完成報到。針對新會期展望，江啟臣表示，將會針對紓困預算運用審查嚴加把關，檢討疫情、預算審查。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-01 10:06:28｜2021-09-01 10:49:16
江啟臣於報到前受訪表示，新的會期是戰鬥會期，去年到今年籠罩疫情中，國會法案預算跟防疫有關。很遺憾去年守一整年，疫情仍在五月大爆發，人民生活苦不堪言，新會期會嚴加把關，包括疫情檢討、紓困運用、預算審查，都是監督重點。
針對第二類公費疫苗施打對象暴增於國民黨執政縣市的傳言，江啟臣表示，民進黨目的是甩鍋疫苗採購不足的責任，如果當初疫苗足夠，就不會有後來爆出搶打、上拜國人往生等事，現在民間採購疫苗來了，民進黨又急著搶功，也是因選票考量。
此外，針對國防部提出的中共軍力報告書，江啟臣說，這些報告內容大同小異，包括提出的中共犯台實機等，都不是新鮮事，只是可能前後順序稍微不同，大致內容相同，重點在於國防實力及國安準備上，從軍事、政治等全方位角度，避免捲入區域衝突與大國競爭中。
江啟臣表示，過去幾年在民進黨執政下，國防預算每年增加，但在明年度預算中並沒有看到增加預算的具體理由，只知道大部分是增加在作業維持、人員維持等，沒辦法在實際上看到國軍人數是不是有大幅增加，相關預算的內容會是監督的重點。