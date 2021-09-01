阿富汗撤軍以因應中俄挑戰　拜登：對美國最好的決定

8月31日是外國軍隊撤出阿富汗的最後期限，美國軍方在當地時間30日宣布，最後一架載有美軍的飛機，已離開阿富汗首都喀布爾，結束長達20年、美國史上最長的阿富汗戰爭。美國總統拜登8月31日於全面撤軍後，首度公開發表演說。拜登表示，撤軍是為了應對正在改變的世界，並宣稱阿富汗撤離行動驚人的成功，是「明智的決定，對美國最好的決定。」





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拜登於白宮國宴廳發表談話，宣布阿富汗戰爭已經結束，美國完成了史上最大規模的撤離行動，只有美國有能力、有意志、有能耐做這樣的事。並且為撤軍的決定進行辯護，指出「這是正確的決定，明智的決定，對美國來說最佳的決定。」





因撤離行動造成混亂，面對外界的質疑以及共和黨的砲轟，拜登態度強硬地進行辯解，表示「我只有幾種選擇，離開或是情勢升級。我不會延長這場永遠的戰爭，也不會延長永遠的撤軍。」他進一步表示，撤離行動驚人成功。





拜登在演說中列出了美國在阿富汗戰爭中所付出的代價，包括超過2400名美軍喪命，以及高達2.3兆元的支出，但最終仍以塔利班掌權結束這場長達20年的戰爭。拜登表示他承諾要結束這場戰爭，而他也兌現了這個承諾，「在阿富汗待了20年後，我拒絕派遣另一代的美國兒女去打仗。」





拜登也承諾，90%想離開阿富汗的美國人都能離開，對於滯留在當地的美國民眾，只要他們想離開，美國會致力協助他們離開阿富汗，「沒有最後期限」。





拜登也在談話中，針對阿富汗首都喀布爾機場26日發動連環爆炸案，造成13名美軍和阿富汗人共183人喪命的伊斯蘭國（IS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）發出警告，表示將會面臨美國更多的威脅，指出美國將會持續在阿富汗和其他國家打擊恐怖主義，向ISIS-K喊話，「我們還沒結束」。





拜登在談話中警告，世界正在發生變化，美國正在與中國展開激烈競爭，面臨俄羅斯的多重挑戰，還遭遇網路攻擊與核擴散問題。面對21世紀的新挑戰，拜登表示，必須加強美國的競爭力，同時做到打擊恐怖主義，並且應對未來持續存在的新威脅。





拜登表示，在這場競爭中，中國或俄羅斯最希望的莫過於美國在阿富汗深陷另一個10年困境，當翻開歷史新篇章時，要從錯誤中汲取教訓，從阿富汗撤軍不僅涉及到一個國家，而是要終結一個時代。





根據路透社/易普索集團（Reuters/Ipsos）30日公布的民調顯示，不到40%美國人認同總統拜登對美軍撤離阿富汗的處理方式，3/4希望美軍續留阿富汗，直到所有美國公民離開為止。



