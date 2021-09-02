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超商「大物」飲品聲量爆棚！還沒喝過康普茶就要落伍了

▲今年夏天康普茶異軍突起，在網路上聲量及討論度爆棚！如果你還沒喝到康普茶，你真的落伍了。（圖／資料照片）
▲今年夏天康普茶異軍突起，在網路上聲量及討論度爆棚！如果你還沒喝到康普茶，你真的落伍了。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-09-02 10:00:00

今年上半年對台灣的消費者來說，「康普茶」仍然是較陌生的品項，即便在國外已經相當盛行，從好萊塢明星LADY GAGA到韓國天團BTS、全智賢等巨星們，都是康普茶的愛好者，但普遍台灣民眾對於這款由茶、糖、紅茶菌及多種益生菌發酵而成的健康飲品仍一知半解。

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▲康普茶短短三個月，就深受台灣消費者的關注。（圖／《KEYPO網路大數據關鍵引擎》關鍵字雲(分析區間20210527-20210822)）
▲康普茶短短三個月，就深受台灣消費者的關注。（圖／《KEYPO網路大數據關鍵引擎》關鍵字雲(分析區間20210527-20210822)）

然而，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查，從今年六月開始，短短不到三個月的時間，康普茶就有高達76,379筆的網路聲量，可見這股「康普茶旋風」已經快速地席捲台灣飲品市場。

▲眾多藝人、網紅，也抵擋不了康普茶的魅力。（圖／《KEYPO網路大數據關鍵引擎》關鍵字雲(分析區間20210527-20210822)）
▲眾多藝人、網紅，也抵擋不了康普茶的魅力。（圖／《KEYPO網路大數據關鍵引擎》關鍵字雲(分析區間20210527-20210822)）

不只台灣民眾被康普茶的魅力給吸引，眾多藝人、網紅陸續分享康普茶發酵飲，喝起來清爽不甜膩的滋味給征服，不只消暑解膩，還能幫助排便順暢與促進新陳代謝，讓注重身材維持的名人們，喝多了也不怕有負擔！

▲各大超商都能買得到葡萄王康普茶，幫助代謝，也促進消化道健康。（圖／《KEYPO網路大數據關鍵引擎》關鍵字雲）
▲各大超商都能買得到葡萄王康普茶，幫助代謝，也促進消化道健康。（圖／《KEYPO網路大數據關鍵引擎》關鍵字雲）

而市面上最受歡迎的康普茶飲品，就是由知名保健食品品牌葡萄王推出的「康普茶雙纖飲」，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析發現，網友們熱烈討論葡萄王康普茶雙纖飲要在哪購買？而且承襲傳統康普茶助消化的優點，更添加雙纖配方和鳳梨酵素，促進新陳代謝，幫助消化道健康，加上酸甜的口感，無疑成為炎熱夏天裡最炙手可熱的消暑聖品。更有不少網友分享康普茶特製調飲，不論加入檸檬或水果都意外加分好喝，今年夏天不妨跟著這股康普茶潮流，走進涼快的各超商通路，體驗葡萄王康普茶雙纖飲超高CP值的順暢快感！

▲今年夏天一定要跟著葡萄王康普茶潮流，創造出各式各樣夏天調飲，不僅好喝又促進代謝，各大超商通路皆有優惠活動，手刀買起。（圖／資料照片）
▲今年夏天一定要跟著葡萄王康普茶潮流，創造出各式各樣夏天調飲，不僅好喝又促進代謝，各大超商通路皆有優惠活動，手刀買起。（圖／資料照片）

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