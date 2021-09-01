五倍券要來了！8成5民眾挺免費發放　6成仍渴望普發現金

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中央為了挽救萎靡的經濟，規劃振興五倍券方案，讓民眾免費領取，但是多數民眾仍不買單，有61.7％的民眾不支持政策，仍希望能普發現金﹔五倍券政策的支持者雖沒過半，但也不在少數，有32.27％的民眾認為，五倍券確實能在期限內達到刺激經濟的效果﹔不過，也有5.86%的民眾認為不論是五倍券還是現金都不該發放，直言浪費錢了。
針對拍板免費發放，則獲得高度支持，有85.3％的民眾認為，不用自己付錢真是太好了﹔有8.74％的民眾則反對，覺得應該要自付1000元，才有強迫消費的效果。
面對不同消費習慣，政府推出實體券與數位券，較於去年更強化數位部分，特別是「數位共同綁定」，也被視為「家戶綁定」，在自己綁定的時候，可以再加入四個人，進入共同綁定的帳戶裡面。
本次民調也探詢國人對於政策優化後的態度，要選擇紙本券還是數位券，有51.14％的民眾是站在獲益考量，以哪個方式的加碼優惠比較多，再行決定﹔次高為「紙本券」，支持度達32.17％，支持者認為拿在手上才有感覺﹔「數位券」則獲得11.32％的支持度，希望享受科技的便利性﹔不過對兩項使用方式都沒意見的民眾也佔比5.36％。
針對五倍券加碼，除了原有的動滋券、藝fun券、農遊券、客庄券之外，還多了i原券、好食券、國旅券、地方創生券等，受到最多民眾支持的是「好食券」，以17.62％的支持度奪冠﹔接續為國旅券（13.56％）、藝fun券（13.35％）、動滋券（12.87％）、農遊券（12.15％）、客庄券（5.95％）、地方創生券（5.75％）、i原券（4.51％）。
不過，值得注意的是，有14.24％的民眾對於自己最想要哪一種部會推出的加碼優惠，選擇不知道/沒意見，可以側面觀察出中央對於部會加碼券，宣傳力道仍待加強。