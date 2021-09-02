桃園小檜溪　萬坪朝陽公園首排　亞昕一見好評再現

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▲鄰近南崁溪和東門溪，隨時可騎單車愜意遨遊，方方面面優勢匯聚，吸引不少桃園在地族群、雙北客群於此自住或置產。（圖／資料照片）

× ▲鄰近南崁溪和東門溪，隨時可騎單車愜意遨遊，方方面面優勢匯聚，吸引不少桃園在地族群、雙北客群於此自住或置產。（圖／資料照片）

從小檜溪重劃區出發，步行 約5分鐘可到中正路商圈、約8分鐘立達桃園夜市，大有商圈、站前商圈與藝文特區全都近在咫尺；鄰近南崁溪和東門溪，隨時可騎單車愜意遨遊，方方面面優勢匯聚，吸引不少桃園在地族群、雙北客群於此自住或置產。





▲知名建商「亞昕集團」插旗桃園首案「亞昕向陽」打響知名度，挾地段與品牌優勢獲得迴響。（圖／資料照片）