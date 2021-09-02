桃園小檜溪　萬坪朝陽公園首排　亞昕一見好評再現

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從小檜溪重劃區出發，步行 約5分鐘可到中正路商圈、約8分鐘立達桃園夜市，大有商圈、站前商圈與藝文特區全都近在咫尺；鄰近南崁溪和東門溪，隨時可騎單車愜意遨遊，方方面面優勢匯聚，吸引不少桃園在地族群、雙北客群於此自住或置產。
知名建商「亞昕集團」插旗桃園首案「亞昕向陽」打響知名度，挾地段與品牌優勢獲得迴響，今年再推出同區第二號作品「亞昕一見」，1401坪大基地就座落在桃園重要幹道「春日路」旁，正臨「三民路」面對朝陽公園首排，遠距視野極佳，周邊有「青溪國中、青溪國小」，是桃園市年年額滿的明星學校；交通方面，「亞昕一見」與捷運綠線G08站僅約650公尺，步行約8分鐘內即可到達，二站可進藝文特區、一站進桃園車站，交通相當便利，未來預計與台北捷運系統的新莊線、萬大線與三鶯線接軌，交通動線將更多元。
「亞昕一見」建築結構營造聘請曾在日本竹中工務店服務長達38年的田中純夫擔綱顧問，引入日系擅長的規格化、系統化，使建物營造品質更為穩定，首案「亞昕向陽」就是在田中純夫的監造下興建。「亞昕一見」打造兩棟建築雙向視野，參考Aman Tokyo（東京安縵酒店）的日式風格，完美詮釋都會的低調奢華；室外公共設施打造獨一無二綠意盎然的中庭花園和飯店級無邊際游泳池，讓回家就是享受；全區三面臨路，沿街退縮約12米拉出寬朗綠蔭步道，整座社區宛若鬧中取靜的城市綠洲。
亞昕一見 小檜溪重劃區｜ 25-49坪
預約專線：03-335-2777
接待會館：桃園市桃園區三民路二段&日光路
官網網址：https://reurl.cc/4aEeQv