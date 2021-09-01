郭台銘遭酸BNT接力賽搶功　江啟臣：蔡政府才是賽道障礙

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謝志偉說，政府從去年8月到今年1月和德國BNT採購疫苗就是400公尺前三棒，但第三棒順利接棒跑到一半時，忽見第四棒隊友活生生地被架走，而另外臨時補了一個人進來，匆忙間只好交棒給他接著跑，場邊教練還得陪跑到終點，中央政府還得處理所有只有中央政府能作的事，以便疫苗能拐個彎賣給國家，「難道功勞只歸第四棒？前面三棒都是空氣？」。



