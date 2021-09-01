郭台銘遭酸BNT接力賽搶功 江啟臣：蔡政府才是賽道障礙
駐德代表謝志偉形容BNT採購是接力比賽，蔡政府是前三棒，鴻海集團創辦人郭台銘則是第四棒，「只有沒腦的人會說功勞都是第四棒的」。對此，國民黨主席江啟臣1日回應，蔡英文政府才是障礙賽上的障礙。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-01 10:37:02｜2021-09-01 10:42:04
BNT疫苗將抵台，外界認為鴻海集團創辦人郭台銘親赴歐洲「催貨」成功，郭台銘日前表示，他已向BNT公司表達優先處理我方今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得不錯的回應，達成階段性任務。
謝志偉說，政府從去年8月到今年1月和德國BNT採購疫苗就是400公尺前三棒，但第三棒順利接棒跑到一半時，忽見第四棒隊友活生生地被架走，而另外臨時補了一個人進來，匆忙間只好交棒給他接著跑，場邊教練還得陪跑到終點，中央政府還得處理所有只有中央政府能作的事，以便疫苗能拐個彎賣給國家，「難道功勞只歸第四棒？前面三棒都是空氣？」。對此，江啟臣上午前往立法院進行新會期報到，針對謝志偉的言論，江回應，BNT採購的跑道上，只看到永齡基金會、台積電、慈濟，蔡政府從未出現，政府的角色僅是障礙賽上的障礙。
針對外傳有不少官員插隊施打第二類公費疫苗，江啟臣說，民進黨因選舉考量，只想盡快將疫苗不足的責任甩鍋給在野黨；此外，蔡英文帶頭施打高端，後面卻無人跟上，而民進黨官員當初全力阻擋BNT，如今搶打BNT的也是他們。