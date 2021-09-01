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中秋雙十加碼8.4億！威力彩頭獎加2億、大樂透168組百萬

台灣彩券公司宣布（2021）年中秋雙十加碼總獎金高達8.4億元5款熱門遊戲齊加碼，其中大樂透加碼168組100萬元、威力彩機動加碼2億元。（圖／記者顏真真攝）
台灣彩券公司宣布（2021）年中秋雙十加碼總獎金高達8.4億元5款熱門遊戲齊加碼，其中大樂透加碼168組100萬元、威力彩機動加碼2億元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-09-01 11:30:03

台灣彩券公司今（1）日宣布今（2021）年擴大舉辦中秋加碼，加碼總獎金高達新台幣8.4億元，期間跨越中秋及雙十兩大節慶，加碼遊戲囊括威力彩、大樂透、BINGO BINGO賓果賓果、今彩539與39樂合彩共5款熱門遊戲，其中最受矚目的「大樂透」，自9月7日起至10月15日加碼168組100萬元，為歷年來非春節期間加碼100萬元獎項最多的一次。另威力彩從9月6日至11月4日各期視頭獎累積金額機動加碼2億元，由於27億元頭獎才剛開出，因此目前看來威力彩這2億元是加定了。

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台灣彩券公司表示今年5月起疫情升溫民眾減少出門，影響公益彩券經銷商收入與挹注社福財源的公益盈餘，終於等到疫情降級，特別擴大舉辦加碼活動，加碼總獎金高、遊戲種類多達5種與活動期間跨越中秋節跟雙十節兩大重要節慶，邀請民眾把握機會添財運。「大樂透」自9月7日起到10月15日共12期每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元，共加碼168組100萬元，總加碼金額1.68億元，也是「大樂透」在非春節加碼期間百萬獎項組數最多的一次，也取「一路發」的諧音，要讓民眾討個吉祥好兆頭。

除了「大樂透」，容易累積鉅額頭獎的「威力彩」從9月6日至11月4日各期視頭獎累積金額機動加碼2億元，台灣彩券公司董事黃志宜預估，如果在9月6日前威力彩再開出頭獎，9月6日那期頭獎就會加碼2億元，頭獎上看2.2億元，如果沒開頭獎，9月6日2億元也加定了，頭獎上看2.8億元。

至於每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」特別在9月10日至9月25日、10月5日至10月18日分兩波段舉辦加碼共30天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼、「猜大小」與「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。

此外，周一至周六天天開獎的「今彩539」自10月4日至10月23日連續18期頭獎單注獎金提高到1000萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高到3000萬元，若單期頭獎中獎注數超過3注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3,000萬元。

每注售價25元的「39樂合彩」在去年首次加碼「二合」玩法，吸引不少民眾嘗鮮，10月4日至10月23日連續18期「39樂合彩」的「二合」玩法獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元，每期每組選號均設有銷售注數上限3000注。

黃志宜指出這次中秋雙十加碼總金額8.4億元，為歷年次高，最高的一次是2016年台南大地震當時加碼9.4億元，而今年中秋雙十加碼可望增加24億元的銷售金額。而今年截至8月底，彩券總銷售金額988億元，較去年同期增加16億元，年增1.7%，其中電腦彩券475億元，較去年同期少了22億元，衰退4.4%，刮刮樂513億元，較去年同期年增8.1%。黃志宜坦言還好有這波威力彩頭獎連41摃、高達27億元頭獎帶動銷售，不然業績可能會很慘，今年全年銷售業績目標1313億元，估會較去年1289億元小幅成長。

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