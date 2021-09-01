陶晶瑩開學日有感而發　曝李李仁望窗外眼淚奪眶原因

今（1）日是久違的開學日，知名主持人陶晶瑩一早就在臉書發出長文，表示自己最近都急著起床，因為台灣的早晨，正是她遠在美國女兒的下課時間，同時

曬出一張窗外的風景照，透露老公李李仁每次站在窗戶旁，眼眶總會泛淚的原因。

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陶晶瑩起床後的例行公事，就是

打開手機、傳訊息，然後等待

：「

她應該會和同學、頂著大太陽走路回宿舍，我想像往日一樣，在她回家時歡迎她。」而等待的期間，她喜歡望向窗外的高速公路，因為那是一條充滿全家回憶的路：「我們從山上的家向信義區的路，通常是周末、載著孩子們『進城』，去逛逛NBA、吃GB

（餐廳）

，路上聽著Twice。」

▲陶晶瑩喜歡看窗外的那條高速公路。（圖／陶晶瑩臉書）

雖然陶晶瑩有時候會太過思念女兒，不過只要想到她已經能適應新生活，就會感到特別欣慰：「心情低落的時候，認為再美的風景，都因為沒有女兒也是枉然，但和她視訊，知道她在學校的生活漸入佳境，又能重新鼓起勇氣面對沒有她的每一天。」

▲陶晶瑩（右）想到女兒已經能適應新生活，就會感到特別欣慰。（圖／陶晶瑩臉書）

看著校門口，許多父母牽著孩子的小手，上演十八相送會、依依不捨的劇情，陶晶瑩不禁感嘆：「他們總是要離開的不是嗎？期待著重逢的那一天，看見她（女兒）的笑容，告訴我好多故事。」而直到現在，陶晶瑩才知道李李仁每次望向窗外時，都會因為想念女兒，而不小心紅了眼眶。