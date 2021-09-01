刮刮樂「小精靈」亞洲首發 年中最高頭獎千萬刮刮樂上市
台灣彩券公司今（1）日宣布今（2021）年擴大舉辦中秋加碼，電腦彩券加碼總獎金高達新台幣8.4億元，刮刮樂也於明日推出風靡全球、首度在亞洲發行的「PAC-MAN小精靈」主題刮刮樂，而年中最高頭獎1000萬元的「大麻將」與應景有趣的「烤肉趣」亦將同步上市，3款刮刮樂總獎項超過491萬個，總獎金逾29億元。
記者顏真真/台北報導
2021-09-01 11:59:25
經典電玩《PAC-MAN小精靈》自1980年在日本推出後，風靡全球已超過40年，《PAC-MAN小精靈》也演變成為一種生活風格型態，不管是服飾、美妝、手錶甚至是食品品牌，都曾推出相關的聯名商品，魅力橫跨各個產業與世代，現在這股經典不敗的潮流也首次與全台民眾喜愛的刮刮樂結合。
台灣彩券公司明日也將推出每張售價新台幣200元的刮刮樂「小精靈」，這也是《PAC-MAN小精靈》主題刮刮樂首次在亞洲推出，票面設計原汁原味呈現《PAC-MAN小精靈》遊戲主角小精靈閃躲幽靈族的迷宮歷險，並巧妙將小精靈符號納入玩法設計中，頭獎200萬元共4個，總中獎率34.01%。
其實《PAC-MAN小精靈》主題的刮刮樂在國外早已風行多年，北美、歐洲與澳洲等地區有數十家彩券局都曾發行過以《PAC-MAN小精靈》為主題的刮刮樂，有些彩券局更固定每年推出《PAC-MAN小精靈》主題刮刮樂，甚至拍攝專屬的宣傳廣告，由此可見《PAC-MAN小精靈》受歡迎的程度。這次台彩特別推出刮刮樂「小精靈」，頭獎200萬元共4個，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」就中獎，刮出符號更可以獲得刮區內所有獎額。
除了「小精靈」主題刮刮樂之外，每張售價1000元的「大麻將」頭獎1000萬元也將同步上市，這也是年中頭獎獎金最高的刮刮樂，頭獎1000萬元共3個，二獎100萬元共15個，總中獎率70.14%。
至於全新主題刮刮樂「烤肉趣」每張售價100元，各式烤肉串躍上票面，應景呈現中秋佳節歡聚烤肉的歡樂氣氛，頭獎80萬元共3個，500元（含）以上獎項超過15萬個，總中獎率35%。