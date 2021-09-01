疫情衝擊家庭收入　周春米、許智傑籲延長學雜費繳納期限

COVID-19疫情在台灣雖已趨緩，然而各行各業持續受到衝擊，部分家庭收入更受到影響。近來學生即將開學，註冊與學雜費成為家長負擔。民進黨立委周春米、許智傑今（1）日共同呼籲教育部體恤民間的辛苦，延後即將開學的110學年度上學期的學雜費繳費期限，並提供優惠分期措施，降低受到疫情影響的家庭的負擔。

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周春米表示，開學日到來，很多家長已經收到繳費通知，教育支出對於一般家庭而言，是一個沉重但不可避免的開銷。以私立大專院校而言，每學期的光學費就落在4到5萬之間，若是醫學系甚至可能達到7萬以上。許多家庭都希望孩子能夠透過大專教育來獲得更好的生活水平，但如今因為疫情的衝擊，原本用來翻轉人生的教育支出，卻有可能燃眉之急的負擔，甚至有可能被迫中斷求學，絕非大家所樂見。

周春米也說，教育部雖然本就設有學貸、弱勢救助等機制，也針對疫情有一定的救助管道。但是因為這波疫情的衝擊更為全面，受到影響的家庭眾多，與過去不可同日而語。如果採取原有的個案審查機制，將使家長、學生無所適從，行政端負擔也會加大。教育部應該建立統一性的緩繳學雜費措施並提供優惠的分期繳款方案，以簡政便民的方式與民間共度難關。

許智傑則表示因為疫情，學生跟家長大受影響，尤其到外地就學的大學生，同時要負擔租屋跟生活費的壓力，疫情影響下打工機會更難尋，生計受到很大的影響。接下來開學後，更得面對金額不小的學雜費，期待教育部能給予學生跟家長更多協助，通盤檢討學雜費現行規定。