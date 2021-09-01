實體復課開學！全國近4百萬師生重返校園

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在公告指引部分，全校師生除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，入校時及下午上課前師生體溫量測、手部清消及監測健康狀況。學校及幼兒園推動之課程及活動，採「固定座位」、「固定成員」實施，並落實課堂點名，而學校學生交通車與幼童專用車應加強清消管理，且落實固定座位。
室外體育課程也須全程佩戴口罩，並保持社交距離，高中職等實習實作與實驗則採固定分組，學生練習時使用之設備、器材，應避免共用，如有輪替需要，使用前應先徹底消毒，各學習場域及用餐環境應維持通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分。
而在宿舍方面，教育部也公告「高級中等以下學校學生宿舍防疫管理指引」，其中，公共空間應全程配戴口罩，進出宿舍都須量體溫，可於室內飲食，但應保持社交距離、環境通風且勿與室友共同食用或分享餐點。
而先前引發討論的教職員疫苗接種，也已經在日前全數配發，陳時中日前也表示，學校的停課標準維持「一名確診即該班停課，兩人以上全校停課」，而教育部未來也將每兩周更新一次校園防疫指引，因應疫情變化。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。