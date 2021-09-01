美國前腳剛走　俄媒曝：塔利班9／3宣布建立新政府

極端組織塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾後，宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國，更透露已經積極在組建政府。俄羅斯媒體報導指出，有消息人士透露，塔利班將會於9月3日宣布組建新政府，目前尚不清楚新政府組成的情況。





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根據《俄羅斯衛星網》報導，不願意透露姓名的塔利班消息人士表示，該組織將在9月3日宣布建立新政府，但目前還不清楚會由哪些成員組成，也不清楚政府將會以何種形式建立。





《美國之音》先前報導指出，新內閣的名單將會包含目前「領導委員會」（Rahbari Shura）的成員，領導委員會是塔利班的最高議事機構，由26名成員組成。





在美國宣布撤軍之後，塔利班於8月15日攻進喀布爾，17日時召開首場記者會，表示將建立阿富汗伊斯蘭酋長國，正在積極組建政府，包括該提交哪些法律給政府，在正式政府組建工作之後，會另行宣布。但當時並未提及組建政府的時間。





有熟悉塔利班的政治觀察家指出，儘管塔利班已經進入喀布爾一段時間，但僅任命了部分省長、市長和保護總統府的特殊部隊人員，目前塔利班也正在阿富汗其他地區展開會談。





目前塔利班尚未被承認為阿富汗的合法政府，不但無法使用存放於美國銀行的儲備資金，也無法獲得國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）的金援，讓塔利班執政困難重重。



