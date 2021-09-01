車手代號「尼莫」？警方查獲「海底總動員」詐騙集團

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高雄一名婦人在8月29日上午11時許遭詐騙集團以假檢警方式，要求交付財產監管，婦人便在當天下午2點提款現金150萬元，至住家附近交付，事後發覺有異，遂向苓雅分局報案，殊不知詐騙集團得手一次後仍貪得無厭，再次聯繫被害婦人，苓雅分局立即成立專案小組，準備逮人。
警方與被害婦人溝通後續與詐騙集團應對及如何配合當面取款，並在8月30日陪同被害婦人在家中等候，待詐騙集團來電佯裝配合，並聽從取款150萬元，警方也在面交現場準確部署，待詐欺車手出現後，專案小組立刻上前逮捕面交28歲的翁姓車手。
警方同時在建國一路週邊，逮捕在外把風之24歲詐欺石姓、29歲尤姓共犯，以及準備接應之33歲莊姓共犯等4人，當場查扣4人手機、高鐵票及相關證物，經檢視手機內均有相關對話紀錄佐證，另於翁姓男子身上查獲二級毒品安非他命1包。
經警方初步詢問瞭解，4人均坦承犯案，特別的是他們詐騙行動在LINE上的群組，均以知名動畫「海底總動員」角色命名，而自稱首次當面交車手的翁嫌就叫「布魯斯」（大鯊魚），對於第一次當車手就被警方「釣上鉤」感到相當懊悔。
而莊姓詐欺共犯則是叫主角「尼莫」（小丑魚）、尤嫌叫「馬林」（尼莫的爸爸），警方訊後依詐欺及毒品危害防制條例罪嫌將嫌犯移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押，經警方向上溯源，在8月31日再查獲同個詐騙集團之另一名詐欺車手，展現警方打擊詐欺犯罪之決心。