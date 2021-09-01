立院新會期揭序幕！綠關注3大預算案、藍攻疫情紓困檢討

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柯建銘表示，另外一個重要問題，就是修憲，民進黨修憲小組已經開始開會，中央黨部未來整個修憲案會經過中執會同意，交給黨團會議開始修憲程序，什麼時候出院會就要朝野有共識，各黨應該都會關注這個議題。
柯建銘表示，還有上會期留下來交付朝野協商、還沒通過的重大法案，包含私校退場調例等等 ，必須繼續協商待院會來處理，還有行政院送進來，希望能夠及早審議的，包含台鐵改革公司化，很多各部會財政部、衛福部都已送新法案進來，付委以後，希望在審查總預算完後進行法案審查。
柯建銘還說，第三個部分，是行政院現在在各部會研擬、政委在審議的法案也會逐步送進來，可以想像在新會期法定是到12月底，延會到1月中，這要在新會期中完成。
柯建銘表示，新會期中間還會遇到公投，可以想像出來，會產生質變，朝野之間會有很大攻防 ，所以新的團隊當然要負責任面對新挑戰，大家都很有承擔的勇氣，在這個地方還是期許，立法院的文化應該稍做改變，這屆以來朝野互相攻擊對立史上最嚴重，希望下個會期立法院不是只有朝野對立，終究國家是大家的，應共同面對後疫情時代的考驗。
國民黨主席、立委江啟臣則表示，立法院過去三個會期一直都籠罩在疫情當中，所以國會很多法案、預算都跟防疫有關，但是防守一整年，五月仍疫情大爆發，因此新會期會嚴加把關，對於政府所有法案跟預算，包括過去疫情爆發原因、檢討和改進及紓困預算的運用，以及接下來政府要發振興券的預算審查、下年度公務預算審查等等
國民黨立委曾銘宗說，黨團將針對公務預算嚴加審查，將每一筆資源都運用在刀口上。曾指出，國民黨團將推動不在籍投票、公投綁大選等兩項公投，並提出「減碳無煤家園推動法」，跟進國際環保重要趨勢。此外，由於疫情期間發生多起個資侵害案件，國民黨團將強化個資法，加強個資保護。
隨著奧運落幕，《運動產業發展條例》的討論成為政壇議題焦點。曾銘宗表示，運發條例會是國民黨團新會期重點項目之一，增加優秀運動員照顧與獎勵，以及《勞基法》第49條第一項限制女性夜間工作被宣告違憲，黨團將進行的後續配套修法。
民眾黨則表示，今年五月起疫情肆虐全台，各行各業、社會運作被迫停滯，反映政府在突如其來的疫情中政策失手，對於民眾需要什麼，該如何因應疫情衝擊並無全盤規劃。
立委高虹安強調，五月中旬疫情開始以來，整體的防疫政策和疫苗策略都應該針對新的情勢進行調整。目前台灣疫苗覆蓋率雖已達42.55%，呼籲政府應持續提高覆蓋率保障，並開始評估追加第三劑的可能方案，才能持續保護民眾健康生活，維持經濟活動發展。
至於民眾黨目標，黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶和張其祿於立院議場前召開記者會，強調在立法院新會期中，民眾黨團將會持續強力監督政府，主要針對四大面向：「一定憲改、二案提升、三項專報、四大公投」，並宣示持續監督追蹤、打破民進黨政府三大黑箱「3+11、國產疫苗審查、五倍券政策」。
時代力量黨團也認為，審查紓困5.0預算是新會期最主要工作，重點會落在推動疫苗儘速採購，以及防疫政策的監督，還有如何精準落實紓困，把錢發到需要的人手上，協助受衝擊產業，也幫助被減薪、無薪假甚至失業的基層勞工，度過這次疫情難關。
至於要推動的修法，時代力量黨團表示，除了維護國家安全防堵中資滲透的兩岸人民關係條例、國安法及營業秘密法等修法，居住正義的囤房稅、延宕多年的集遊法、礦業法和消防組工會等早已提出的法案外，也會針對氣候變遷和體改提出相應法案，希望能在這會期有具體推進。
最後，針對修憲，時力黨團也希望這會期能持續召開修憲委員會，儘快進入相關修憲案的討論和處理，好讓修憲公投時程能趕得上2022年的大選，以便已有高度共識的修憲案能順利通過。