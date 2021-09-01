27億威力彩得主還未現身 但已知採第二區電選包牌中頭獎
日前開出的新台幣27億元威力彩頭獎，新北三峽1注獨得，讓全台民眾羨慕不已，也很想知道是什麼樣的人抱走了這27億元。不過，台灣彩券公司董事黃志宜今（1）日表示，這名中獎人還沒有跟台彩連絡，目前只能從中獎的那張彩券看出是採電選800元包牌，而且是包第二區中獎。至於中獎人全部到底花了多少錢投注？就要等中獎人現身才知道。
記者顏真真/台北報導
2021-09-01 12:37:43
連續41期頭獎摃龜的威力彩，在8月23日晚間開出，第1區獎號分別為8、9、19、23、24、35，第2區中獎號碼為1，而且是1注獨得27億0045萬0521元頭獎，不僅創下今年單注最高獎金紀錄，亦是第3屆以來、第四屆第3高，並從新北市三峽區愛國路2號的「義忠興業社」開出。
只是從開獎至今已超過1周，這位27億頭獎得主仍未現身領獎。台灣彩券公司董事黃志宜今日出席中秋雙十加碼活動時透露，這名幸運兒還沒有跟台彩連絡，目前只能從中獎那張彩券得知，中獎人是採800元包牌電選，而且是包第二區號碼中得27億元頭獎。
至於中獎人這期威力彩是全部是花多少錢投注？黃志宜說，光從中獎那張彩券看不出來，還要等他現身後，才能知道他全部花費金額及投注方式。不過，連41期摃龜的威力彩，在高達27億元頭獎吸引下，也為台灣彩券創造89億元的銷售額，相當驚人。