名家論壇》吳崑玉／柯文哲的「白藍氏瞎紅素口含錠」

中國與台灣政治的一貫傳統是：愈缺什麼？就愈喊那個名詞。愈叫大家不要想太多？其中就愈有深藏的政治動機。





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前者像老共近日在喊「共同富裕」，就代表現在的「富裕」並不「共同」，貧富差距問題大，而且未來經濟前景並不樂觀，需要群策群力抵抗貧窮。





後者就像柯文哲近日叫大家不要用政治選舉解讀廖榮清擔任台北畜產公司董座的人事問題，或找韓國瑜好友黃文財來當民眾黨媒體總監，或找曾任李登輝辦公室主任的王燕軍來當市府顧問，或謝立功請柱柱姐的文宣大將胡文琦來當顧問…。政治運作最核心的事務就是人跟錢，稍有政治經驗的人，都不會聞不到這些人事異動背後的政治考量。而且，說柯P的思維單純白淨，你信嗎?





純就選舉政治佈局而論，這些人事都是好棋。從最近的談起，廖榮清不僅僅是周錫瑋和朱立倫的人馬，他與廖爸爸父子兩代都當過台北縣商業會理事長，在新北市商界人脈既深且廣。朱立倫不讓他碰商界密切的經發局和工策會，調去農業局當局長，兼任三重果菜市場董事長，反讓他拓展出農業產銷界關係。他當過台北縣政府副秘書長和工策會總幹事，府內事務與組織運作相當嫻熟，大局選舉操作更不陌生。





胡文琦被外界熟知的印象是名嘴與柱柱姐時代的文傳會副主委兼發言人，實際上他在郝龍斌時代當過台北市中小企業服務中心執行長，這單位其實就是各縣市工策會的化身，與中小企業界往來密切。胡是國民黨黨工出身，當過蕭萬長秘書，後來擔任過徐州路台灣手工藝推廣中心總經理，那個單位後來改制為國家禮品中心，去年熄燈。胡對選舉文宣與行銷戰術，也算是個老手。





至於王燕軍和黃文財，外界早已熟知，也就不必贅述。此兩人代表政治光譜上統獨兩個極端，本人卻又都不那麼極端，都是可以講話的對象，柯文哲把他們全納入麾下，代表他想藍綠通吃的企圖心。





但事情真有那麼簡單嗎?恐怕未必。把不同色彩的人馬全部納進一個體系，就像把極腥的魚和極羶的肉全部丟進一口鍋裡，如果沒有加好米酒和薑片，沒有米其林等級大廚細心調理，只會把佛跳牆燉成一鍋難以下嚥的「噴」。更何況，這口鍋裡已有一批柯市府7年來熬成精的蝦兵蟹將沉在鍋底，如何整合?如何運作?如何各取所長，互補所短?將是柯P自己無法逃避的管理問題，使得領導者處理人的問題所花的時間與精神，遠比處理事要多得多。





更何況，在政治場中打滾已久的政壇老將，人脈雖廣，但恩怨亦多。同屬李系，王燕軍來了，張榮豐就閃了。柱姐的人馬在位，朱、馬、吳、本土派系的人就生人勿近。韓粉大股投效，綠粉與年輕票瞬間退散。想做清一色門清一摸三，經常是大牌做不成卻放砲相公，連前面贏的都一把輸光回家打包。想打大牌一把梭哈翻盤，需要運氣和技巧的神結合，不可能靠吃碰成局。





換句話說，柯P若想把這些東邪西毒南帝北丐都納進來組合成局，需要某種「煉丹」的過程。那會是一種大量討論與爭辯，激烈撞擊卻又相互融合的過程，有點像民進黨早年的成長過程。但柯P團隊這些年來，只見到一波又一波的清洗過程，極少見成功融合的範例，而且經常清洗之後反目成仇。煉丹煉到火藥爆炸或丹毒化骨，恐怕比得道成仙，長生不老機率更高。





講白了，柯P夢想以白色力量通吃藍綠，宛如道行不足的學徒偷走幾件法器，便妄想打通陰陽兩界，結果弄到自己人不人鬼不鬼。原以為可以打蔡吃韓粉，又可以親李拉獨派，抓了各派人馬進房煉丹，最後練成一味「白藍氏瞎紅素口含(柯韓)錠」。追聲量想紅卻紅不久，想洗檳榔色卻又捨不得挖掉紅灰，既想偷吃藍粉又想對藍以戰逼合。實力上只能打打嘴砲卻缺乏動員能力，辦不成韓粉那種造勢大會。論述上不敢碰觸核心的兩岸立場問題，又提不出深入的理論思維，甚至對近日對岸各種打商、鏟星、斷遊戲逆流不敢吭半聲。數月來火力全開，卻像口含錠一樣僅只滿足味覺虛榮，這個「白藍氏瞎紅素口含錠」，最終也只能當成自家人的安慰劑或興奮劑，跟健保藥一樣吃不好也能吃到飽。





柯P與民眾黨現今存在的唯一理由，不是自己的好，也不是民進黨的爛，而是國民黨的廢。不能綱舉目張，自成一格，治不好痼疾，也修補不了基因，只想靠人事操作製造統合幻象，麻痹自家徒眾的神經，卻難以讓其舒張筋骨，伸展四肢，遑論走出台北，甚至守住台北都有問題。





「白藍氏瞎紅素口含(柯韓)錠」現正透過白藍氏直銷體系熱銷中，但如此玩法能撐過2022的考驗嗎?恐怕是個很大的問號？











●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任





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