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巷仔內／拔擢年輕世代組鐵衛軍　侯友宜趁勢宣示藍營王

▲新北學姊蔡畹鎣。（圖／新北市新聞局提供）
▲新北學姊蔡畹鎣。（圖／新北市新聞局提供）

記者陳志仁／特稿

2021-09-01 13:10:24

新北市長侯友宜一口氣宣布新增呂家愷、蔡畹鎣2位的副發言人，遭外界解讀侯家軍儼然成形，雖然侯友宜對外否認，「沒有所謂的侯家軍！」但仍無法杜悠悠之口外，黨籍議員也頗有微詞；政壇人士則直呼，「高招！」侯陣營這是一石三鳥的策略。

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▲新北市長侯友宜向媒體介紹2名新任的市府副發言人－呂家愷（左一）、蔡畹鎣（右二），將與已擔任副發言人的戴湘儀（左二），組成陣容強大的副發言人群。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市長侯友宜向媒體介紹2名新任的市府副發言人－呂家愷（左一）、蔡畹鎣（右二），將與已擔任副發言人的戴湘儀（左二），組成陣容強大的副發言人群。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士分析，其一，正值國民黨主席的選舉，新北市長侯友宜是國民黨內目前最有政治實力的首長，將牽動黨主席選舉的結果，此時侯家軍的議題發酵，將可成為下屆新北市議員提名的談判籌碼；其二，新北市議會刻正審新北市政府109年總決算、第二預備金動支，無疑是給國民黨籍的議員壓力，避免相關的決算或預算受阻；其三，不僅蓄積日後的政治量能，未來在議會有自己的子弟兵，可為市府的政策辯護外，甚至成為藍營的新共主，劍指2024不可言喻。

▲新北市副發言人戴湘儀「最美背後靈」之稱（右一）。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市副發言人戴湘儀「最美背後靈」之稱（右一）。（圖／記者陳志仁攝）
地方人士指出，侯友宜擔任新北市長以來，面對民進黨籍議員在市議會上的砲轟時，國民黨籍的議員聲援力道薄弱，甚至連朱家軍的葉元之的質詢，也曾數度讓市府的團隊難堪，導致侯友宜腹背受敵；再加上侯友宜將力拼2022市長選舉的連任，因此轉守為攻的展開「戰鬥內閣」布局，新北市3位顏值擔當的副發言人－戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣，將循前新北市長朱立倫團隊副發言人葉元之、江怡臻的模式，希望栽培他們進入議會，為市府政策強力的辯護。

▲正國會辦公室幹部指出，目前傾向規劃台日混血的山田摩衣在板橋區參選。（圖／擷取山田摩衣臉書）
▲正國會辦公室幹部指出，目前傾向規劃台日混血的山田摩衣在板橋區參選。（圖／擷取山田摩衣臉書）
▲民進黨新北市議員戴瑋姗被譽為「打侯女悍將」，質詢新北市長侯友宜毫不手軟。（圖／新北市議員戴瑋姗提供）
▲民進黨新北市議員戴瑋姗被譽為「打侯女悍將」，質詢新北市長侯友宜毫不手軟。（圖／新北市議員戴瑋姗提供）
▲前媒體人、新北市政府副發言人戴湘儀。（圖／戴湘儀提供）
▲新北市副發言人戴湘儀對參選的意願不高。（圖／戴湘儀提供）
據悉，侯陣營不排除讓有「最美背後靈」之稱的副發言人戴湘儀，投入板橋區的議員選舉，雖然戴湘儀對參選的意願不高，但面對來勢洶洶的民進黨新人山田摩衣、民進黨現任美女市議員戴瑋姗，戴湘儀的參選將會增添話題；至於擁有英國藝術學院碩士的呂家愷，為鶯歌臺華窯董事長呂兆炘的次子，對上前交通部長林佳龍的子弟兵、美國柏克萊大學碩士卓冠廷，2位高學歷年輕世代在三鶯區的對決，恐擠壓藍營另一位新人、郝龍斌人馬的簡皇譽參選空間。

▲國民黨前主席洪秀柱的秘書李珮媜勤跑基層，盼能爭取國民黨的提名。（圖／李珮媜提供）
▲國民黨前主席洪秀柱的秘書李珮媜勤跑基層，盼能爭取國民黨的提名。（圖／李珮媜提供）
至於國民黨新北市議員第8選區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）的市議員唐慧琳因病過世，目前藍營角逐者眾，包括洪秀柱秘書李珮媜及連勝文辦公室發言人錢震宇都勤跑基層，盼能爭取國民黨的提名，而名嘴張銘祐、台北市議員王閔生的前助理黃琳，則希望能代表民進黨參選；不過，有「新北學姊」之稱、曾任世新大學學生會長的蔡畹鎣，因為有地緣的關係，也不排除是侯家軍的一枚活棋。

▲新北市政府民政局的秘書吳訓孝，也是侯友宜競選2018年新北市長的團隊成員之一。（圖／擷取吳訓孝臉書）
▲新北市政府民政局的秘書吳訓孝，也是侯友宜競選2018年新北市長的團隊成員之一。（圖／擷取吳訓孝臉書）
地方人士透露，新北市政府民政局的秘書吳訓孝，也是侯友宜競選2018年新北市長的團隊成員之一，且經常代表侯友宜於三蘆區勤走基層，加上父親為三重區西區里長聯誼會會長、光田里長吳勝文的兒子，地方實力雄厚，參選議員的消息不逕而走；原本朱立倫的子弟兵凌濤，有意投入三蘆區的議員選舉，如今態度轉趨保守，凌濤僅簡短表示，現在將心力放在監督民進黨側翼1450及檢驗蔡政府疫苗政策失誤，暫無相關選舉佈局，感謝大家關心，大家一起加油。

▲朱立倫陣營由誰代表「青年從政」？挑選結果是號稱朱立倫「完美復刻」的重要幕僚凌濤上陣。（圖／凌濤提供）
▲朱立倫最倚重的幕僚凌濤表示，未來若有相關的選舉規劃，將配合國民黨整體戰略作戰。（圖／凌濤提供）
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