中警「護童兼防疫」 開學好安心

今9月1日是各級國中小學的開學日，台中市警二分局長陳家銘一早即親自督導員警與志工團協助各學校維護校園安全與落實防疫，太平國小校長余益興與主任等人還扮成美國隊長、鋼鐵人、綠巨人浩克迎接小朋友；由於許多小朋友都由阿公或阿嬤接送到學校，警方除了向學童宣導交通安全、戴口罩防疫外，同時也向長者宣導「夜間清晨外出時著亮衣」及「行人路權」等遵守交通規則觀念，提升交通安全意識增加用路安全。
記者鄧力軍/台中報導
2021-09-01 13:01:52
開學首日各校門口恢復了以往的人潮及車潮，為了維護上學的交通秩序及行的安全，警察、老師及警察志工皆繃緊神經共同維護安全開學日。為維護轄內學童上(放)學安全，警第二分局即啟動「維護學童安全工作」，由各分駐(派出)所編排「維護學童安全工作」勤務，就北區的9所小學上(放)學時段，加強校園週邊安全維護、交通疏導。
第二分局長陳家銘一早即親率所長與志工等宣導團前往轄內小學，與學校志工、導護媽媽、導護老師共同維護兒童安全，並向學童宣導「保護專線113/緊急專線110」、「過馬路時記得走斑馬線」、「要看紅路燈」等溫馨提醒。至省三國小時分局長與校長洪瓊媚於小學新生入學時間迎接學童上學，家長都覺得上學的路上有警察守護很安心，也緩和了學童第一天入學的緊張感。
警察於現場發放宣導品時，有許多爺爺奶奶牽著孫子來上學，現場也向高齡長者宣導「夜間清晨外出時著亮衣」及「行人路權」等遵守交通規則觀念，提升交通安全意識增加用路安全。