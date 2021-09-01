中市30多萬學生重返校園　盧秀燕：做足準備安心上課

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盧秀燕今在教育局長楊振昇陪同下前往東寶國小，盧秀燕配合防疫規定於保持社交距離下，站在校門口迎接學童返校，她彎下腰向學童輕聲道早安，看到學童乖巧配合量額溫、噴酒精等防疫措施，更豎起大拇指給予孩童鼓勵。
盧秀燕表示，台中是全國第二大城，全市約有30幾萬名學生今返校，由於目前仍在疫情警戒二級期間，市府與各校總動員整備防疫措施，事前做好演練及規劃，校園也已完成各項清消工作，並採人潮分流入學，比如東寶國小讓小二生到小六生於7時40分前入校；幼兒園則於7時40分至8時間入校；小一生則規劃8時20分以後上學。
盧秀燕說，為緩和學生開學的緊張情緒，學校更準備各種精心活動及歡迎儀式，東寶國小家長會甚至扮起大型玩偶，讓孩子到校就有好心情，學校將持續做好相關防疫措施，請家長放心。
教育局指出，考量疫情趨緩後首度重啟校園，市府頒布「台中市高級中等以下學校110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫指引」，要求各級學校落實防疫措施，包含師生入校時及下午上課前應量測體溫，並加強宣導師生勤洗手、佩戴口罩、保持個人衛生習慣、維持防疫所需社交距離；固定人員執行配膳作業，用餐使用隔板；教學活動應採固定座位固定人員，游泳課程暫緩實施等；因應防疫，家長原則不入校，但經學校認定有必要者除外。
此外，為保護尚未施打疫苗的學生，學校教職員工進入校園須施打疫苗且滿14日，若有疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前，應提供3日內於醫療機構所做抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日定期檢測為原則。
教育局強調，疫情發展不可預期，各校於開學前皆已完成防疫物資整備，教育局及各級學校也已備妥成人醫療口罩235萬2063個、兒童醫療口罩98萬1850個、額溫槍7826支、耳溫槍1607支、酒精1萬8248公升、乾洗手649公升、漂白水1萬119瓶及隔板32萬8078份，透過完善的環境消毒及採購防疫物資，讓師生在校安心學習。